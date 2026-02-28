七仙羽 - 属马者有将星 领导能力提升 | 七仙语

2026年为丙午马年，属马者适逢本命年（值太岁）「午午自刑」兼刑太岁，运势波动大，本来马的生肖火就大，加上流年又是火，所以火上加火，呈「火旺」动荡之象。再加上流年的凶星影响，今年一波三折。流年凶星包括「剑锋」、「伏尸」及「三刑」，主血光之灾、病痛与是非。今年有非常大的变化，运势起伏较大，宜守不宜攻。



事业运方面，今年有吉星「将星」，事业有望提升，比去年来说有进步的空间。本来有将星的出现，一切会非常好，但是受凶星的影响，好事变成了一种阻碍。这个将星也代表一个人的脾气好大，得到权力的时候，脾气也很大，容易发脾气，容易和别人相处的时候产生摩擦。今年在事业方面做事情要谨慎，不要冲动做事，今年工作压力比较大，要调整自己的个人情绪。将星可以在事业上带来权力与领导能力提升，但同时压力也很大。



今年财运平平，容易破财，注意消费的时候不要冲动。投资要审慎，很容易冲动的时候而破财。今年如果有大的计划要发展，建议要等一等，因为今年受着比较多的凶星影响，在财运方面损失的机会比较大。今年也容易有官非，因为犯三刑，代表有是非、官非、人事纠纷，做事需谨慎低调。



爱情运方面，今年感情运普普通通，容易有感情的纠纷，而且今年的正桃花不容易出现，反而烂桃花比较多，特别是已经有伴侣的或者家庭的要小心处理。健康方面，今年有凶星「剑锋」、「伏尸」，容易出现血光之灾、交通意外或金属伤损。尤其要注意手脚、肩背损伤，农历五月及十一月为高危月。



所谓「一喜挡三灾」，如结婚、添丁、搬迁，或者多出席别人的生日派对，一些喜庆的事情，一些开心的聚会。今年容易有血光之灾，为了应劫，可以洗牙、捐血，化解「剑锋」血光灾劫。马和狗，还有虎是三合，狗和虎今年的运势都比马强，可以多接近这两个生肖，产生三合，借助三合贵人的帮助，减轻自己的受损情况。



七仙羽