查小欣 - 彤福轩Vicky荣休宴 | 查乜料
阅讀更多
內容
周大福珠宝在瑰丽酒店彤福轩的传媒春茗，并非寻常午宴，面对维港180渡海景的宴会厅，陈列多款最新金饰设计，由COO黄燕琼亲自介绍，以爆竹为主题的「心响事成」手工精致，「爆竹」吊坠内藏可爱小马，逐件试戴，爱不释手。
欣赏过金饰系列后，便享用彤福轩主打的顺德菜，由生拆鲜鱼羮打头阵，主食XO酱炒鱼面作结，首尾呼应年年有余，尝过甜品，工作人员推出生日蛋糕，原来是为周大福珠宝公关大姐大刘淑仪Vicky提早庆生，唱生日歌许愿切生日蛋糕后，尚有压轴重头戏：Vicky宣布荣休！为30多年的精彩公关生涯写上完美句号。
在周大福珠宝3年多期间，她施展浑身解数为这个有近百年历史的品牌说好故事，更在去年首次参赛有「公关奥斯卡」之称的「香港公共关系奖」，得到「信誉品牌管理」银奖，成绩彪炳。她概括半生的公关业绩，面上是灿烂阳光笑容，语调愉快，没哽咽没泪眼，是满足欣喜地荣休，准备开始第二人生。
见过不少能干的朋友宣布荣休，结果原来只是个休止符，因为怀才必再遇伯乐，岂可轻易言休，且看今次的预测准不准。Vicky先充充电，去个小旅行吧！
查小欣
Vicky Lau半生公关生涯，战绩彪炳。
最Hit
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
2026-02-26 13:25 HKT
尿袋新监管！内地3月起增设行动电源新「3C」认证 即睇4招防买错
2026-02-26 15:46 HKT
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
2026-02-25 17:00 HKT
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
2026-02-25 19:30 HKT
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
2026-02-25 15:35 HKT