李飞帆 - 胃仙 - U：节后护胃调理　重新出发无负担！ | 企业热话

李飞帆
15小時前
　　新春过后，香港人经历一连串美食的狂欢——团年饭、开年饭、盆菜、年糕甜品，美酒佳肴接二连三，容易出现消化不良、胃胀胃痛、胃酸倒流等「节后症候群」，这时候正是胃仙-U发挥守胃护胃作用的关键时刻！

　　胃仙-U双层药片设计，外层的强效抗酸剂和生物淀粉酶，服用后迅速溶解，有效中和胃酸、促进消化；而内层能渗透到胃部受损部位，快速治疗。不仅能快速缓解各种胃部不适，也有助于修复受损胃黏膜，促进胃部健康恢复，从根源上解决胃部不适。只要饭后服用1片（每日3次），就能有效排解节日积存的不适，让胃部「重启」、精神焕发，活力满满迎接新一年的新开始！

销售点：万宁、屈臣氏、HKTVmall、各大超级市场、摄达概念店（铜锣湾、荃湾）及各大药房药行有售    查询：2544 4182
 

