李飞帆 - 胃仙 - U：节后护胃调理 重新出发无负担！ | 企业热话
阅讀更多
內容
新春过后，香港人经历一连串美食的狂欢——团年饭、开年饭、盆菜、年糕甜品，美酒佳肴接二连三，容易出现消化不良、胃胀胃痛、胃酸倒流等「节后症候群」，这时候正是胃仙-U发挥守胃护胃作用的关键时刻！
胃仙-U双层药片设计，外层的强效抗酸剂和生物淀粉酶，服用后迅速溶解，有效中和胃酸、促进消化；而内层能渗透到胃部受损部位，快速治疗。不仅能快速缓解各种胃部不适，也有助于修复受损胃黏膜，促进胃部健康恢复，从根源上解决胃部不适。只要饭后服用1片（每日3次），就能有效排解节日积存的不适，让胃部「重启」、精神焕发，活力满满迎接新一年的新开始！
销售点：万宁、屈臣氏、HKTVmall、各大超级市场、摄达概念店（铜锣湾、荃湾）及各大药房药行有售 查询：2544 4182
最Hit
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
2026-02-26 13:25 HKT
尿袋新监管！内地3月起增设行动电源新「3C」认证 即睇4招防买错
2026-02-26 15:46 HKT
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
2026-02-25 17:00 HKT
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
2026-02-25 19:30 HKT
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
2026-02-25 15:35 HKT
更多文章