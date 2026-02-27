李飞帆 - 绿怡咖啡厅拉丁风味自助晚餐买1送1 | 企业热话

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李飞帆
15小時前
　　由3月1日至4月30日逢星期四至日，北角海逸酒店绿怡咖啡厅呈献拉丁风味自助晚餐，透过大量运用辣椒、孜然、香菜等香料入馔，与炖煮、烤制、酸橘汁腌制等烹调手法，带来口味浓郁，千变万化的拉丁异国情调。

　　主题菜式包括烧肉眼配阿根廷青酱或烧汁，带来爽口、香辣、清新的口感体验。著名的开胃菜酸橘汁渍三文鱼，味道酸香清爽，口感紧实嫩滑且无腥味，形成酸、辣、鲜、甜层次丰富的风味；此外亦有焗海鲜蛋饼、烤玉米片及烧鸭蕃茄莎莎等驰名美食；现场更即点即制烧乳猪、巴西烧烤等拉丁热辣美食。

　　于eShop预订更可享有多项限时优惠，当月寿星更可获赠半磅生日蛋糕一个 （需于用餐3天前预订）。
 

