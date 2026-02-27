李飞帆 - 德拉蒙德·莫尼科茨澳门首演 在东西交融之地展现心灵魔法 | 企业热话

世界顶尖魔术师兼读心师德拉蒙德·莫尼科茨初次踏足澳门这个东方与西方汇聚的双重气质城市，在世界级的剧院、酒店设施与国际化的观众群面前，呈现一场融入象征繁荣、幸运与新开始元素的魔幻盛宴。



在莫尼科茨的演出中，读心术是核心。当观众的私人回忆或秘密被揭示时，整个空间的氛围随之改变，观众的情绪在那一刻产生共鸣。这不再只是魔术，而是一种集体的体验。他希望观众离开剧院时，心中能带著如孩童般的惊奇感。并借此提醒人们：并非所有事物都必须被理解，才能显得美丽，并期望观众能在走出剧院时面带微笑，对现实多了一点疑问，并感受到启发。

