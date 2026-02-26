林静 - 爱惜山水 | 红棉树下

年初三，打开社交媒体，仿佛全香港的人都到了郊外。城门水塘的白千层、乌蛟腾的乡村小径、大潭的叠翠山峦，一一在朋友的镜头下展现。这大概是香港独有的福气，不论你住哪区，一小时车程总能觅得山林水畔，亲亲大自然。



这种福气，从前未觉特别，这几年却越发珍惜。当世界许多地方还在疫情的阴影下，我们还能随时背起背包，逃离闹市的喧嚣，听听鸟鸣，看看树影，确是奢侈。



所以当新闻报道说西湾露营者人满为患，非法生火，留下成堆垃圾，读来实在心痛。那曾是我最喜欢的西贡风光，长假期时恐怕要绕道而行了。



我的至爱荔枝窝也变了。那里曾经是隐世秘境，要花上大半天，辗转乘车、走路才能到达。但正是那份「难得」，让我们更珍惜那片宁静，带走的只有照片，留下的只有脚印。



如今有船直达，方便了，却也改变了风貌。人多了，声音杂了，那份遗世独立的气息也淡了。我当然明白，大自然属于每一个人，不该成为少数人的私藏。只是，当便捷换来喧嚣，当秘境变成人潮，我们是否得到了更多，也失去了更多？



郊野是香港人的宝藏，也是我们这座石屎森林的呼吸空间。但愿我们在享受方便的同时，不忘记对自然的敬畏。



林静