Cally - 香港芭蕾舞团「银发芭蕾寻梦园」反应热烈 今年再推工作坊学跳「睡美人」 | 商界讲呢啲

香港芭蕾舞团「银发芭蕾寻梦园」反应热烈 今年再推工作坊学跳「睡美人」

商界讲呢啲
商界讲呢啲
Cally
7小時前
生活 专栏
香港芭蕾舞团（港芭）喺过去两年举办嘅「银发芭蕾寻梦园」反应热烈，吸引咗好多热爱舞动嘅人士一齐享受芭蕾舞嘅乐趣。今年嘅「银发芭蕾寻梦园」将会喺复活节再度嚟到香港文化中心，同时以经典舞剧《睡美人》为主题。喺为期三天嘅芭蕾旅程中，感受舞蹈与创意带嚟嘅无穷魅力！

舞动身心 唤醒优雅力量

「银发芭蕾寻梦园」《睡美人》专为55岁或以上嘅乐龄人士设计，无需任何舞蹈经验。参加者将会深入探索美丽嘅爱丽娜公主嘅故事，喺港芭导师嘅专业指导下，配合古典音乐，以轻松嘅节奏学习简单而优美嘅舞蹈动作，佢哋仲可以亲手制作受《睡美人》启发嘅精美饰物𠻹。

喺最后一日，参加者仲会喺特别舞蹈成果展入面，佩戴住精致饰物，向亲友展示所学成果，分享芭蕾嘅喜悦。

参加者嘅真挚心声

上届参加者林超英（前天文台台长）夫妇分享：「最开心喺同老婆一齐学。」「芭蕾可以增加平衡与力量嘅锻炼，可以减少跌倒风险。」更在第三天嘅舞蹈成果展与亲友一同共享芭蕾嘅乐趣，度过温馨嘅时光。

其他参加者嘅心声完全体现了「快乐学习 乐而忘龄」嘅追求：「两日就能够演出一场似模似样嘅舞简直神奇！多谢你哋圆咗我嘅芭蕾梦！」「平日较少运动嘅话，芭蕾舞嘅腿部动作比较多，但芭蕾舞其实系一种很优雅嘅舞蹈，可以帮我哋练习平衡、舒展筋骨。」

呢个活动将带乐龄人士重拾心中嘅梦想，齐来舞出自信与活力，同时喺芭蕾嘅世界入面，同新朋友共创难忘回忆！

香港芭蕾舞团 银发芭蕾寻梦园《睡美人》

日期：4月4至6日（星期六至一）

时段：A组（4月4日下午12时30分至3时30分，4月5至6日上午10时至下午1时）；

        B组（4月4至6日下午2时30分至5时30分）

地点：香港文化中心大剧院后台排演室

香港芭蕾舞团—教育及外展部

查询：2105 9745 / 2105 9744

电邮：[email protected]

WhatsApp：2105 9731

旧年举办嘅「银发芭蕾寻梦园」《胡桃夹子》大受欢迎。
喺趣味工作坊，参加者可以亲手制作属于自己独一无二嘅演出饰物。
在港芭导师嘅专业指导下，学习简单而优雅嘅舞蹈动作。
立即报名
精采回顾
