吴敏君 - 中医内外兼治 破解反复爆疮困扰 | 中大说中医

长暗疮看似属于普遍的小问题，然而情况若长期反复发生，便有需要正视和及早对症下药，防止进一步恶化。事实上，许多患者辗转求医，却仍面临旧疮未消、新疮又生的困扰，究竟中医如何从根本调理这类反复发作的皮肤问题？

文：吴敏君　图：资料图片

中西医学分析成因

　　粉刺（暗疮）可以说是年轻人贪靓的「大敌」，不仅会令皮肤颜色变成不均匀的鲜红或暗红，还会因为丘疹、脓肿而破坏皮肤的光滑度。严重者甚至会留下永久性疤痕。

‧中医角度

1. 于中医学上，称暗疮为「粉刺」，认为其成因与「血热偏盛」密切相关。

2. 日常加上饮食不节、外邪侵袭或痰瘀互结，导致病情缠绵难愈。

3. 一般好发于面部、胸背等皮脂腺旺盛处，常见于青春期。

4. 成年人因压力、荷尔蒙失调或饮食习惯不佳，也可能反复发作。

‧西医角度

1. 暗疮是毛囊皮脂腺的慢性炎症。

2. 皮脂的淤积、毛囊内细菌、螨虫等微生物感染、内分泌因素等，都是暗疮发病的主要因素。

3. 暗疮的发病，同时亦与过食甜食、便秘、精神紧张、遗传因素、气候闷热潮湿，使用化妆品及某些药物等有关。

辨证分型调理

　　中医治疗强调「辨证分型」，针对不同体质给予个性化调理：

‧肺经风热型粉刺

症状：一般丘疹色红，或有痒痛，或有脓疱，伴有口渴多饮，小便黄，大便干结的症状。

治理方法：宜清肺散热润燥，选用枇杷清肺饮加减。

‧肠胃湿热型粉刺

症状：皮疹一般红肿疼痛，或有脓疱，皮肤油腻，或伴有口臭口气、便秘等症状。

治理方法：宜清热利湿排脓，方药选用茵陈蒿汤加减。

‧痰湿瘀滞引起粉刺

症状：皮疹颜色暗红，以结节、脓肿、囊肿、疤痕为主，病情反复难愈，伴有胃胀等不适。

治理方法：宜健脾化湿祛瘀，治疗上选用二陈汤及桃红四物汤加减。

配合针刺治疗

　　除了传统的中医中药内治方法，毫针针刺治疗粉刺也有显著的效果。针刺面部穴位如：四白、颧、下关等，可疏通经络，调整阴阳，以达平衡油脂分泌，修复皮肤屏障的功效。

　　现代临床研究显示，毫针围刺有软坚散结、消肿排脓的功效，局部围刺粉刺，可加速红肿的消退及减少疤痕形成。同时，中医师会根据患者的情况，配合远端取穴，针刺身体上不同穴位，整体调理脏腑功能，预防粉刺的复发。如肺经风热，加曲池、肺俞；肠胃湿热加足三里、丰隆，月经不调加血海、三阴交等穴位。

改善饮食起居习惯

‧在饮食上，患者需要忌食辛辣刺激性食物。

‧少食油腻、甜食。

‧多进食新鲜蔬菜、水果。

‧多饮水、防止便秘、保持心情舒畅。

‧禁止用手挤压粉刺，以免炎症扩散。

‧对于反复「爆疮」的患者，应当尽早采取积极正确的治疗，以免疤痕形成。

香港中文大学
中医学院专业顾问
吴敏君

 

长暗疮可以涉及多种原因，心理因素如被压力影响内分泌，生理原因如受化妆品刺激等。
远端取穴如足三里（上）及三阴交（下）。
建议患者日常应多进食新鲜蔬果，减少吃甜食。
痰湿瘀滞型粉刺患者或伴有胃胀不适。
吴敏君
陈广涛 - 中医药学领域 肺结节完善治疗方案 | 中大说中医
近年，随着体检保健的普及化及检测技术的改良，肺结节的检出率亦随之提升。事实上，肺结节属于常见病患，而中医药学对此症的治疗，能针对性地按其风险高低，进行标本同治的整体妥善调理。&nbsp; 文：陈广涛　图：资料图片 一般无明显症状 　　陈小姐紧握检查报告，她指着报告上「肺部小结节」几个字，忐忑的问：「医师，这个结节严重吗？会不会变成肺癌？」随着低剂量电脑扫描（Low Dose Co
2026-02-04 02:00 HKT
中大说中医