吴敏君 - 中医内外兼治 破解反复爆疮困扰 | 中大说中医

长暗疮看似属于普遍的小问题，然而情况若长期反复发生，便有需要正视和及早对症下药，防止进一步恶化。事实上，许多患者辗转求医，却仍面临旧疮未消、新疮又生的困扰，究竟中医如何从根本调理这类反复发作的皮肤问题？



文：吴敏君 图：资料图片



中西医学分析成因



粉刺（暗疮）可以说是年轻人贪靓的「大敌」，不仅会令皮肤颜色变成不均匀的鲜红或暗红，还会因为丘疹、脓肿而破坏皮肤的光滑度。严重者甚至会留下永久性疤痕。



‧中医角度



1. 于中医学上，称暗疮为「粉刺」，认为其成因与「血热偏盛」密切相关。



2. 日常加上饮食不节、外邪侵袭或痰瘀互结，导致病情缠绵难愈。



3. 一般好发于面部、胸背等皮脂腺旺盛处，常见于青春期。



4. 成年人因压力、荷尔蒙失调或饮食习惯不佳，也可能反复发作。



‧西医角度



1. 暗疮是毛囊皮脂腺的慢性炎症。



2. 皮脂的淤积、毛囊内细菌、螨虫等微生物感染、内分泌因素等，都是暗疮发病的主要因素。



3. 暗疮的发病，同时亦与过食甜食、便秘、精神紧张、遗传因素、气候闷热潮湿，使用化妆品及某些药物等有关。



辨证分型调理



中医治疗强调「辨证分型」，针对不同体质给予个性化调理：



‧肺经风热型粉刺



症状：一般丘疹色红，或有痒痛，或有脓疱，伴有口渴多饮，小便黄，大便干结的症状。



治理方法：宜清肺散热润燥，选用枇杷清肺饮加减。



‧肠胃湿热型粉刺



症状：皮疹一般红肿疼痛，或有脓疱，皮肤油腻，或伴有口臭口气、便秘等症状。



治理方法：宜清热利湿排脓，方药选用茵陈蒿汤加减。



‧痰湿瘀滞引起粉刺



症状：皮疹颜色暗红，以结节、脓肿、囊肿、疤痕为主，病情反复难愈，伴有胃胀等不适。



治理方法：宜健脾化湿祛瘀，治疗上选用二陈汤及桃红四物汤加减。



配合针刺治疗



除了传统的中医中药内治方法，毫针针刺治疗粉刺也有显著的效果。针刺面部穴位如：四白、颧、下关等，可疏通经络，调整阴阳，以达平衡油脂分泌，修复皮肤屏障的功效。



现代临床研究显示，毫针围刺有软坚散结、消肿排脓的功效，局部围刺粉刺，可加速红肿的消退及减少疤痕形成。同时，中医师会根据患者的情况，配合远端取穴，针刺身体上不同穴位，整体调理脏腑功能，预防粉刺的复发。如肺经风热，加曲池、肺俞；肠胃湿热加足三里、丰隆，月经不调加血海、三阴交等穴位。



改善饮食起居习惯



‧在饮食上，患者需要忌食辛辣刺激性食物。



‧少食油腻、甜食。



‧多进食新鲜蔬菜、水果。



‧多饮水、防止便秘、保持心情舒畅。



‧禁止用手挤压粉刺，以免炎症扩散。



‧对于反复「爆疮」的患者，应当尽早采取积极正确的治疗，以免疤痕形成。



香港中文大学

中医学院专业顾问

吴敏君

长暗疮可以涉及多种原因，心理因素如被压力影响内分泌，生理原因如受化妆品刺激等。

远端取穴如足三里（上）及三阴交（下）。

建议患者日常应多进食新鲜蔬果，减少吃甜食。

痰湿瘀滞型粉刺患者或伴有胃胀不适。