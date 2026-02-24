李梦 - 把幸福的处方装进口袋 | 在岛上读书

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李梦
21小時前
生活 专栏
　　长假结束，又到了不想返工的时候。若你正在为工作与生活的种种压力烦恼伤神，通勤路上，不妨带上这本《幸福之路》，小巧口袋本，轻快好读。

　　本书面世于1930年，源自著名哲学家、数学家罗素（Bertrand Russell）对时代的深切体察：一战创伤未愈，工业文明催生出无尽的争夺和较量，人们陷入焦虑与空虚。这位诺贝尔文学奖得主放下高深逻辑，以平实亲切的笔调，为身处郁闷中的男男女女写下有关幸福的处方。

　　本书结构清晰明了，先诊断不幸福的根源－－嫉妒、自我、对舆论的恐惧等，再开出解药。傅雷的译文既保留了罗素的英式幽默，又添加中文的温润与典雅，与原文相得益彰。

　　罗素眼中的「幸福之路」，核心无关天赋或运气，最关键是「把注意力从自我转向外部世界」。他不空谈哲理，而是给出具体实践的方法：培养广泛的兴致，在有意义的工作中获得成就感，建立互惠的情爱与家庭关系，在努力与放弃之间找到平衡。一句「参差多态乃是幸福的本源」道破人们追索幸福的真谛－－不必追求统一的完美，接纳多元，方能自在。

　　幸福不是遥不可及的目标，而是一种可习得的能力。我们要学着发现它、迎向它、拥抱它。

李梦

