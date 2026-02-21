冯榕榕（Ruby） - 「少红多暖」穿搭 | 榕榕细语

新年快乐！祝大家丙午火马年马到成功，福气满满，身体健康，事事顺心。



新年刚开始，这两星期的专栏会讲新年穿搭和购物贴士，帮大家应付拜年、团年饭和亲友聚会。今次想介绍一个我最近很喜欢的品牌，设计刚刚好，带年轻感又时尚，性价比高，很适合新年添衣。



火马年开头，大家留意到街上红色少了，换成粉红、橙色、黄色这些暖色调。也许大家都知道火马年「火气」已经很旺，代表冲劲热情，但也容易燥热急躁。如果信风水，大红太多可能火上加油，不如用粉红柔和火气、橙黄平衡一下，既喜庆又有智慧。这样穿，新年造型更舒服雅致。



所以今次要推介的品牌是Self-Portrait，虽然公司在伦敦，但创办人Han Chong是马来西亚槟城人。2013年创立时只是小品牌，主打蕾丝连身裙，价钱在中高之间，设计有少女浪漫，又用利落剪裁加添型格感。短短十几年，品牌就变成国际知名，例如英国王妃Kate Middleton、Beyoncé常穿红毯；BLACKPINK Jisoo 2024春夏广告穿粉红橙裙，分外甜美；杨紫琼最近亦在广告中穿上粉红色针织上衣配上粉蓝色短裙，加上粉红假发，看起来青春活力。从亚洲走到全球，证明好设计无分国界。



这个品牌好处是20岁到70岁女士都适合。年轻女孩选短裙或cut-out款，配运动鞋去Brunch或约会；中年挑Tweed夹克或斯文连身裙，适合公司宴会、家庭聚会；年长女士选长袖过膝素色裙，大方有型不装嫩。又有牛仔系列假日休闲，Tweed Jacket日常斯文。颜色偏温和，用上粉红、奶油橙黄但不夸张，正好配火马年「少红多暖」：粉红针织裙加橙外套，拜年亮眼；黄牛仔裤搭Tweed上衣，见亲友得体。因为亚洲设计，剪裁适合东方身形，腰线准、肩线舒服，香港女生穿起来更显自信。一条裙2,000到4,000元左右，质感媲美大牌，性价比高。



新年节日多，出门应酬想穿得大方又不失少女时尚感，Self-Portrait确是不错选择。亚洲眼光保合身，国际设计添新意，日常场合都行，试穿一下便能懂Jisoo和杨紫琼为何爱它。火马年借此开启衣橱，定能穿出好心情！



冯榕榕（Ruby）

