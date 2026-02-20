何明新 - 马年讲马 | 猛料阿Sir讲古

欧洲邮票大国列支敦士登Liechtenstein率先于去年11月10日发行《中国十二生肖－－马年》邮票，由香港大师靳埭强博士设计，采用水墨技法细部描绘山水、云、瀑布、松柏，整体构成一个中文「马」字，加上右下方一个形意马图的篆刻章。为2026丙午赤马年打头阵。



「马照跑」是香港一个安定繁荣的指标，也是香港的特色，一个星期两次赛马是香港生活一部分，赛马支援的慈善事业惠及每一位市民，所以很多人都乐意「铺草皮」。



香港有两个世界闻名的马场，历史悠久的跑马地马场和70年代填海兴建的沙田马场。有幸于不同年代都曾驻守这两马场所属的警署，跑马地和沙田警署，2008年当沙田分区指挥官时，更有机会处理「奥运马术」保安工作。当「马（场）更」是工作一部分，除此之外，隶属机动部队（蓝帽子）时有更多机会当「马更」，而「马更」又分别有负责护送解款车到银库和马场内外及中场Infield（俗称「草根霸王」）人群管理等工作，而驻守交通部则需驾驶「铁马」同袍负责马场外和周边的交通管理，特别是开场前和准备散场时，如遇上特别事故和恶劣天气，赛马「腰斩」则需要紧急疏散，启动预设的行动计划。70、80年代当「马更」，可算是优差，除有免费午餐和茶点供应外，每小队更有同事穿便装，做「反罪恶」巡逻工作，其实大部分时间都是替同事落注，照顾周到，间中也有所谓「马房内幕贴士」，但一般都是「山埃」，那时有一句顺口溜「赢粒糖，输间厂」或「赢份宝烛，输副棺木」，那时整个社会赌风甚盛，赌博是日常！



当年因蓝帽子没有女警，每次都要从警署派一名女同袍到马场当值，除处理女性犯人外，最主要还是以防万一，有怀孕女马迷在马场突然「作动」。



而香港马场更是全世界独有供奉「马神」－－「伯乐先师」之传统，据说「先师」来自昔日上海租界的跑马场。我70年代在跑马地驻守时，神龛设在桂芳街马伕宿舍，后沙田马场建成便搬到沙田及加建小庙。根据古籍，伯乐原名孙阳，春秋中期郜国（现今山东）人，为秦国以独到眼光挑选战马立下赫赫战功，被封为「伯乐将军」，著有史上第一部相马术学说《伯乐相马经》，后世因而说「世有伯乐，然后有千里马，千里马常有，而伯乐不常有！」



在此祝大家马年大吉，马到功成和马运亨通！



何明新

