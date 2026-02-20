Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何明新 - 马年讲马 | 猛料阿Sir讲古

猛料阿Sir讲古
猛料阿Sir讲古
何明新
5小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　欧洲邮票大国列支敦士登Liechtenstein率先于去年11月10日发行《中国十二生肖－－马年》邮票，由香港大师靳埭强博士设计，采用水墨技法细部描绘山水、云、瀑布、松柏，整体构成一个中文「马」字，加上右下方一个形意马图的篆刻章。为2026丙午赤马年打头阵。

　　「马照跑」是香港一个安定繁荣的指标，也是香港的特色，一个星期两次赛马是香港生活一部分，赛马支援的慈善事业惠及每一位市民，所以很多人都乐意「铺草皮」。

　　香港有两个世界闻名的马场，历史悠久的跑马地马场和70年代填海兴建的沙田马场。有幸于不同年代都曾驻守这两马场所属的警署，跑马地和沙田警署，2008年当沙田分区指挥官时，更有机会处理「奥运马术」保安工作。当「马（场）更」是工作一部分，除此之外，隶属机动部队（蓝帽子）时有更多机会当「马更」，而「马更」又分别有负责护送解款车到银库和马场内外及中场Infield（俗称「草根霸王」）人群管理等工作，而驻守交通部则需驾驶「铁马」同袍负责马场外和周边的交通管理，特别是开场前和准备散场时，如遇上特别事故和恶劣天气，赛马「腰斩」则需要紧急疏散，启动预设的行动计划。70、80年代当「马更」，可算是优差，除有免费午餐和茶点供应外，每小队更有同事穿便装，做「反罪恶」巡逻工作，其实大部分时间都是替同事落注，照顾周到，间中也有所谓「马房内幕贴士」，但一般都是「山埃」，那时有一句顺口溜「赢粒糖，输间厂」或「赢份宝烛，输副棺木」，那时整个社会赌风甚盛，赌博是日常！

　　当年因蓝帽子没有女警，每次都要从警署派一名女同袍到马场当值，除处理女性犯人外，最主要还是以防万一，有怀孕女马迷在马场突然「作动」。

　　而香港马场更是全世界独有供奉「马神」－－「伯乐先师」之传统，据说「先师」来自昔日上海租界的跑马场。我70年代在跑马地驻守时，神龛设在桂芳街马伕宿舍，后沙田马场建成便搬到沙田及加建小庙。根据古籍，伯乐原名孙阳，春秋中期郜国（现今山东）人，为秦国以独到眼光挑选战马立下赫赫战功，被封为「伯乐将军」，著有史上第一部相马术学说《伯乐相马经》，后世因而说「世有伯乐，然后有千里马，千里马常有，而伯乐不常有！」

　　在此祝大家马年大吉，马到功成和马运亨通！

何明新
 

最Hit
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
16小時前
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
饮食
13小時前
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
时事热话
15小時前
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
影视圈
13小時前
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
影视圈
8小時前
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
2026-02-18 20:30 HKT
前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史
前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史
影视圈
12小時前
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
影视圈
9小時前
阿刨龙剑笙获后辈登门拜年 意外泄简约风豪宅 复古灯饰尽显艺术家气派
阿刨龙剑笙获后辈登门拜年 意外泄简约风豪宅 复古灯饰尽显艺术家气派
影视圈
12小時前
郑中基前经理人何庆湘终现身：让我们一起过 曾被传介入前老板与余思敏婚姻
郑中基前经理人何庆湘终现身：让我们一起过 曾被传介入前老板与余思敏婚姻
影视圈
15小時前
更多文章
何明新 - 袁崇焕－－红夷大炮 | 猛料阿Sir讲古
　　早前在香港普艺拍卖公司拍出一幅袁崇焕《行书》墨宝，为一位资深藏家家藏，封尘数十年后首次曝光。书于绢上，内文为：「举世好承奉，昂昂增意气。不知承奉者，以尔为玩戏。举世贱清素，奉身好华侈。肥马衣轻裘，扬扬过闾里。」诗句借古喻今，批判世人趋炎附势、轻贱清贫的陋习，告诫后人务必保持清廉素朴之节。 　　袁崇焕（1584－1630年），广东东莞人，明朝晚期一位能文能武的名将，是历史上一位具争议的人物
2026-02-06 02:00 HKT
猛料阿Sir讲古