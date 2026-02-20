项明生 - 一个阿叔去峇里 | 非诚勿游

独旅，是身心坚韧的终极考验，是内心强大的测试方法，这个我曾经拥有的独特力量，就像我脸蛋上的胶原蛋白，随青春流逝，已经丧失几尽了。



自从大学毕业之后，我已经没有一个人去旅行了。大学生的我曾经独自一人在欧洲浪迹半年，又去印度背包了3个月。少年不知愁滋味，初生之犊不知道孤独有甚么不好，因为还未有机会品尝过陪伴的乐趣、有旅伴的方便。



大学毕业之后，因为工作忙碌经常参加坊间旅行团，总有一票团友、同事，伴侣、家人陪伴。中年退休后，从事旅游行业，自己也间中搞团，有粉丝陪我一齐去旅行，还有每年招呼全家族上邮轮，以及参加观光局主办的媒体团，写旅游书也必有摄影师同行，拍摄电视节目更加有成队crew，自此旅行从来都不愁寂寞，只有两人、四人、十多人一齐去旅行的分别。人是社会动物，群旅肯定是人生一大乐事。当然，旅游时如果同伴唔夹，真系把屁同游！



最近我接受挑战，一个人去峇里岛独旅了4天，每天在今年才新开的Lyvin Melasti泳池别墅中同自己度蜜月，浪漫得来有点像是《Eat Pray Love》中的Julia Roberts。完全自由自我的放飞24小时，对我这个数码游牧族来讲，其实同我在香港家中日常生活作息没有大分别，都系做运动、写稿、剪片及睡觉，而且空间更放纵，这间悬崖海边的全新泳池别墅有2500呎，两个睡房、三个厕所、一个书房，在香港无法享受到的私人空间。



项明生