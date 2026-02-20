Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林靖风 - 共振之灵－－Astrolabe（星盘） | 优雅以后

优雅以后
优雅以后
林靖风
5小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　香港媒体艺术家张瀚谦（h0nh1m）与团队XCEED在大型半球体艺术空间FutureScope展开第二乐章「共振之灵－－Astrolabe（星盘）」。走进幽暗的半球体内，首先映入眼帘的是中央缓缓转动的多个圆轮，宛如星体的轨迹，也对应着人类身体的七个脉轮。

　　作品分为四个场景：第一章以点云呈现香港地标－－赤𫚭角机场、青马大桥、山顶凌霄阁等－－从城市地图取材，在空间中反复交叠出曼陀罗般的图像。第二章将天文学与星体结合传统文化符号，如易经与《推背图》，并透过人工智能不断演化，诉说人类历史与天文之间的联系。

　　第三章如同一件乐器，以天文轨道为概念，透过立体光雕投影技术，依据观众所在位置产生声响。当一道线划过就触发音效，仿佛观众透过投影与装置互动连结。当观众移动时，与他人距离的变化又产生共鸣音，构筑出偶然的协调。  

　　最后一章则将一切化为抽象粒子，在空间中盘旋飘浮，象征将过去的经历化繁为简，归零后重新开启旅程。旋转与吸收的状态，如同人类在成长过程中不断学习与累积经验，最终成为独一无二的个体。每一段走过的道路，都蕴藏着无尽的意义。

林靖风

最Hit
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
16小時前
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
饮食
13小時前
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
时事热话
15小時前
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
影视圈
13小時前
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
影视圈
8小時前
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
2026-02-18 20:30 HKT
前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史
前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史
影视圈
12小時前
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
影视圈
9小時前
阿刨龙剑笙获后辈登门拜年 意外泄简约风豪宅 复古灯饰尽显艺术家气派
阿刨龙剑笙获后辈登门拜年 意外泄简约风豪宅 复古灯饰尽显艺术家气派
影视圈
12小時前
郑中基前经理人何庆湘终现身：让我们一起过 曾被传介入前老板与余思敏婚姻
郑中基前经理人何庆湘终现身：让我们一起过 曾被传介入前老板与余思敏婚姻
影视圈
15小時前
更多文章
凌佩诗作品《脉》（2025年）。
林靖风 - 群展「幽幽絮语」 | 优雅以后
　　在一个忙投急趁的社会里，人们都习惯了即时地演绎，却忘记了观察的过程。Para Site艺术空间带来由何思颖策划的群展「幽幽絮语」，透过9位国际及亚洲艺术家的作品：Catalina Africa、Özlem Altın、Lêna Bùi、陈翊朗、Saodat Ismailova、凌佩诗、文美桃、Christina Quarles、Aycoobo–Wilson Rodríguez，审视身体所承载的
2026-02-13 02:00 HKT
优雅以后