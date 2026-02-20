林靖风 - 共振之灵－－Astrolabe（星盘） | 优雅以后

香港媒体艺术家张瀚谦（h0nh1m）与团队XCEED在大型半球体艺术空间FutureScope展开第二乐章「共振之灵－－Astrolabe（星盘）」。走进幽暗的半球体内，首先映入眼帘的是中央缓缓转动的多个圆轮，宛如星体的轨迹，也对应着人类身体的七个脉轮。



作品分为四个场景：第一章以点云呈现香港地标－－赤𫚭角机场、青马大桥、山顶凌霄阁等－－从城市地图取材，在空间中反复交叠出曼陀罗般的图像。第二章将天文学与星体结合传统文化符号，如易经与《推背图》，并透过人工智能不断演化，诉说人类历史与天文之间的联系。



第三章如同一件乐器，以天文轨道为概念，透过立体光雕投影技术，依据观众所在位置产生声响。当一道线划过就触发音效，仿佛观众透过投影与装置互动连结。当观众移动时，与他人距离的变化又产生共鸣音，构筑出偶然的协调。



最后一章则将一切化为抽象粒子，在空间中盘旋飘浮，象征将过去的经历化繁为简，归零后重新开启旅程。旋转与吸收的状态，如同人类在成长过程中不断学习与累积经验，最终成为独一无二的个体。每一段走过的道路，都蕴藏着无尽的意义。



林靖风