冯应谦 - 新年新衣着：从中国红到国际潮流 | 花样男教授

冯应谦
5小時前
生活 专栏
　　过年穿甚么？其实不论任何品牌，大到高级时装、小到运动品牌，每年都一定会推出一些为农历新年设计的单品，大多都用上红色或加入中式元素，务求迎合中国人的节日气氛。虽然看似大同小异，但细心留意下来，每年还是会有些小惊喜。最近难得有时间逛街，我就总结一下今年的观察。

　　第一，红色依然是主场。我习惯称这种鲜艳的色调为「中国红」，我每年看春晚，明星穿的红色就是中国红。不过，今年春晚有些新突破－－不少主持和歌手反而选择了蓝色、蓝绿、湖水蓝作为主调。虽然如此，我还是保留传统，年初一出街还是得穿上中国红长裤，得个好意头。

　　第二，贺年服大势越来越国际化，也越来越贴地。去年上海时装周见到Adidas出唐装外套系列，在IG、网络上，明星们从去年post到现在都在晒那件三间带中式钮扣的经典外套，各种颜色－－浅蓝、黄、红、墨绿都有。我也抢过，结果每次网店和实体店都是一样：「售罄」。这就证明中国新年时尚市场有多大！

　　第三，几乎每个品牌今年都推出马或马头图案的服装，有抽象马、有写实马。相比起兔、羊甚至龙，马这个生肖元素一年只用得一次，除了Paul Smith那匹彩色小马。真心佩服大家对新品味和仪式感的执着，肯为潮流买单。

　　最后，朋友问我要不要买马年单品？我说：先看看自己衣橱，如果能在黑白灰中找到一件中国红「战衣」，那今年就可以不额外添置了。预计之后国际品牌只会更加积极，推出更多中国元素单品，让大家过年换新衫时有更多选择。

冯应谦

冯应谦 - 节气与面膜：过年前的准备 | 花样男教授
　　过年前，整理仪容的行程总是特别多：剪发、染发、头皮做mask、脸部facial，还有修眉修甲和body spa，全部逐一完成。剩下的就是在家好好保养皮肤，最重要的当然是敷面膜。 　　我的心得是，敷面膜首先要看节气－－不是说笑，真的很准。现在已经立春，冬天用的面膜应该收起来。我一直认为冬天最不适合用一般「纸面膜」（sheet mask）：其实纸面膜并不是纸，通常是棉、无纺布或者纤维混合制成
2026-02-13 02:00 HKT
花样男教授