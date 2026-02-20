冯应谦 - 新年新衣着：从中国红到国际潮流 | 花样男教授

过年穿甚么？其实不论任何品牌，大到高级时装、小到运动品牌，每年都一定会推出一些为农历新年设计的单品，大多都用上红色或加入中式元素，务求迎合中国人的节日气氛。虽然看似大同小异，但细心留意下来，每年还是会有些小惊喜。最近难得有时间逛街，我就总结一下今年的观察。



第一，红色依然是主场。我习惯称这种鲜艳的色调为「中国红」，我每年看春晚，明星穿的红色就是中国红。不过，今年春晚有些新突破－－不少主持和歌手反而选择了蓝色、蓝绿、湖水蓝作为主调。虽然如此，我还是保留传统，年初一出街还是得穿上中国红长裤，得个好意头。



第二，贺年服大势越来越国际化，也越来越贴地。去年上海时装周见到Adidas出唐装外套系列，在IG、网络上，明星们从去年post到现在都在晒那件三间带中式钮扣的经典外套，各种颜色－－浅蓝、黄、红、墨绿都有。我也抢过，结果每次网店和实体店都是一样：「售罄」。这就证明中国新年时尚市场有多大！



第三，几乎每个品牌今年都推出马或马头图案的服装，有抽象马、有写实马。相比起兔、羊甚至龙，马这个生肖元素一年只用得一次，除了Paul Smith那匹彩色小马。真心佩服大家对新品味和仪式感的执着，肯为潮流买单。



最后，朋友问我要不要买马年单品？我说：先看看自己衣橱，如果能在黑白灰中找到一件中国红「战衣」，那今年就可以不额外添置了。预计之后国际品牌只会更加积极，推出更多中国元素单品，让大家过年换新衫时有更多选择。



冯应谦