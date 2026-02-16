李梦 - 愿新年，胜旧年 | 在岛上读书

马年新春，重读老舍先生的经典散文《北京的春节》，犹如走入一场声色味俱全的年俗盛宴。这篇创作于1951年的短文，朴实、醇厚，依时间为序铺陈腊八、小年、除夕、元宵的年节习俗，从熬腊八粥、泡腊八蒜，到扫房、守岁、逛庙会、闹花灯等，都写得生动传神，满纸温情。



在《北京的春节》文中，民俗不再是遥远的、历史深处的，而是你我身边有温度、有画面的物事。作家写孩子盼望过年的雀跃、团圆餐桌上一粥一饭的讲究，再配合画家于大武创作的插图，文字与图画相映成趣。例如，老舍写腊八粥是「小型农业展览会」，画中便细致呈现米、豆、干果的丰富品类；形容腊八蒜「色如翡翠」，便以工笔晕染透亮翠色，醋坛纹理亦清晰可见。



此书不仅是散文名篇，也可说是北方中国的年俗档案。无论都市生活如何快捷，团圆、敬祖、祈福、迎新的节日情感从未改变。年味从不是抽象的概念，它在绚烂的烟花里，在挥春的笔墨间，也在团年饭的餐桌上，融入我们的记忆和文化血脉，长长久久，生生不息。



借此佳作祝福各位读者，新的一年喜乐安康，马到功成！



李梦