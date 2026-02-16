Executive日记 - 打造交响爵士乐新篇章 香港作曲家开拓「港式爵士」 | Executive日记

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
27分鐘前
Kelly钟意古典音乐，近日小妹特别留意到即将举行嘅「交响爵士乐奇航」音乐会，心生好奇：爵士乐不是以自由即兴见称吗？几十人嘅交响乐团如何演奏爵士乐？于是找来策划人、香港爵士小提琴手兼作曲家李健强（Kenneth）深入了解一下。

　　音乐会2月22日晚上7时半假西湾河文娱中心剧院举行，将以爵士迷必定共鸣嘅组曲《公爵的奇航》揭幕，以艾灵顿公爵的经典〈In a Sentimental Mood〉起始，带领观众饱览公爵传奇嘅一生。Kenneth仲邀来英国鬼才作曲家白舒文（Barak Schmool）亲笔打造《世界一语》，从美国摇摆走到欧式爵士，再以南非城镇爵士作结。原来Barak正是当红爵士奇才Jacob Collier嘅老师，Kenneth笑言这位非洲音乐博士脑袋里的音乐「疯狂得很」，真的教我很期待他这首最新力作！

　　游历地球之后，Kenneth嘅《射手座》将飞得更远，以纵横星际宇宙，圆满这趟音乐奇航。这首作品曾获美国著名当代作曲家George Tsontakis惊叹「从未听过这种声音」，继去年首演后再度登场，这次扩大了管弦编制，把古典音乐的磅礡与细密，与爵士乐嘅自由与即兴紧密交融，看似互不相容，却能彼此呼应，凝聚成崭新而震撼的音乐，相信乐迷必沉醉其中。

　　从艾灵顿公爵的爵士经典旋律，到香港作曲家嘅原创作品，再到海外艺术家委托嘅世界首演，这场音乐会不仅是跨界的尝试，更是文化嘅交融，孕育出别具一格嘅「港式爵士」－－既承载香港年轻人嘅创意与情感，也映照世界的广度与深度。

李健强融合古典与爵士音乐。
李健强融合古典与爵士音乐。
