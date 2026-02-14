Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

查小欣 - 港铁落马洲湿地 | 查乜料

查小欣
2小時前
生活 专栏
　　踏进港铁落马洲湿地，心旷神怡，32公顷的湿地约1.5个维园般大，有鱼塘、沼泽、稻田、人工岛等，在持续保育下，吸引超过280多种鸟类出没，包括濒危的黑脸琵鹭、禾花雀及欧亚水獭等，为免惊吓雀鸟，一行人登上包了黑色物料、三层楼高观鸟塔，从小窗中欣赏四周环境，此处是专供观鸟人员在此观察及记录雀鸟的品种和数量。

　　最欣赏是独有的升级鸟巢箱，用作保护雀鸟生蛋及孵蛋时，防止蛇爬上鸟巢箱捕食雀鸟，升级版除加装了防护网外，还有倒转伞形的防护罩，令蛇无法爬过，原来这是湿地团队的创意，大可申请专利，而巢箱基座是用轨道枕木升级再造，环保之作。

　　湿地开垦稻田，种植水稻，为雀鸟提供食物；种植莲花吸引喜欢在浮叶植物出没的雀鸟如水雉，栖息环境佳，处处鸟踪，还拾到完整雪白的羽毛。

　　鱼塘设有各种生态浮岛，吃了几片在此种植的小小西洋菜苗，菜香鲜甜。特设竹制蚌排养殖淡水蚌，利用其去除水中杂质，用自然方式调节水质。

　　港铁为学生提供全方位了解湿地生态的学习体验，推进湿地的可持续发展，并正试验有限度开放湿地的可行性，如真的让公众来欣赏这片湿地，届时请安静观鸟，勿破坏环境，保持清洁。

