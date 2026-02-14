冯榕榕 - 配色圣经 | 榕榕细语

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　情人节快乐！今年2月特别应景，农历新年与情人节挨得近，相信大家这段日子都想穿出喜庆感。但很多风水达人都提倡今年丙午火马年火气已旺，太多鲜红容易过火，应该转用粉红、橙色、杏色这些柔暖调，既有节庆感，又高级耐看。

    说到颜色穿搭，很多人穿搭上面都喜欢选用黑白灰，方便易衬，亦都非常百搭，但是当遇到节日的时候就感觉到非常懊恼。这个时候，一些工具书可能适合大家，例如在日本再版56次，销售超过二十万本的《配色事典》（Haishoku Soukan），是日本设计师和田三造于1933至1938年间出版的经典之作，原为昭和时代的产业设计师手册，帮助工厂、商家配色商品，从织品、包装到室内，涵盖时装、家居、季节主题。当时日本正值现代化，书中以纯粹色块示范上千种组合，无文字解说，直观如色票本，深受工匠追捧。直至今日，时装设计师如Issey Miyake、Yohji Yamamoto等仍视之为圣经，常借其色轮理论设计系列，证明百年配色法则历久弥新。

    书中核心是色轮理论：类比色（如橙粉相邻，温暖连贯）、互补色（暖冷对比，活泼平衡），以及「60-30-10规则」——主色占60%、辅色30%、点缀10%，确保视觉和谐。例如杏啡加粉蓝，即大地暖调主导，冷蓝点缀，营造柔和层次；橙配黄白，则如夕阳余晖，喜庆不张扬。

    如果要引用这本书的理论，今年避红又要节庆感满满可以有以下选择：
•    粉红（60%）针织上衣＋杏色（30%）长裙＋啡色（10%）腰带鞋：
    新年拜年温柔甜美，情人节约会浪漫有型。
•    蜜桃橙（60%）连身裙＋奶油黄（30%）外套＋白色（10%）小包：
    日光喜气，适合行大运或Brunch。
•    杏色（60%）西装＋啡色（30%）长裤＋粉蓝（10%）丝巾：
    优雅平衡，新年晚宴或情人节晚餐皆宜。
    这本书不止节日用，平日上班、假日穿搭以及朋友聚会，色块理论一生受用。投资一本放在家中，也许你的衣柜也可以瞬间升级成设计师级呢！

冯榕榕

