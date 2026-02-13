邓达智 - 大地Q爆冷乌冬 | 智智乐GO

未算100% No Carb Diet（脱淀粉食疗），但仍是诚心减免粥、粉、饭、面、面包及糕点甜品自我控制食疗主义者；淀粉进食能控则控，能减则减。



老友记唐美人Cally出尽九牛二虎吃奶之力，一再催谷吃过几次拉面及鸡白汤拉面；背后老板Serene Cheng孜孜不倦，不断投资，不断推陈出新，最新一波：从福岗空降「大地乌冬」，食材及调味品不在话下，连厨师领军人物，亦从福岗请来，务求原汁原质原味。



那夜4人，点了一整桌各色大地名物，望店内人气旺盛，窗外排队人龙绵长至9时之后，际此香港饮食业寒冬，奇怪大地有啥Magic吸引大批仰慕者贴近？



乌冬于我，敬而远之；纯因早期吃过「烂」似一团面粉的经验，一次错满盘皆落索，自此见「乌冬」二字，立即掉头走！如非Cally死拉死扯务必纠正在下对乌冬的错觉，可能余生决绝。



到底之前经验犯了甚么弥天大罪？一字「弹」，弹性全缺，跟最重要的面质弹牙元素Al Dente绝缘！



上世纪某春寒料峭初春独自京都赏樱，银阁寺下山，过哲学之道小运河，前面传统混High-Tech「精进料理」素食店子，入内，来一客套餐；上桌始知主角冷乌冬，犹豫吃？还是不吃？但见面条上置好几片至爱柿子片；柿子配面，为柿之爱，即管尝尝。



不吃犹自可，吃过留深痕；这之后更加不敢再碰乌冬，只怕打破唯一绝妙印象。



对生理能治百毒的后生人说来，「大地」特色美味无伦好大一块炸透花式牛蒡Tempura不可不尝，在下特别钟情三角形透露阵阵酒香腐皮（寿司类，至爱亦是腐皮饭团）。岁月积累，不论自家广东面，四川面还是日式中华料理拉面；尝过拉起灯下透明、吃落犹如意大利AA级Al Dente恰到好处Pasta－－QQ弹爆大地冷乌冬，从此排列至爱榜！



邓达智