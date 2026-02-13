Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭志仁 - 喜欢在淡季出走 | 九宫格

九宫格
九宫格
郭志仁
3小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　淡季出行，例如冬季，景色或不如春夏，但最大优点在于人少，避免在人海被推着走，换取更舒适安静的旅程。

　　早前到北京，正值旅游淡季，气温约在四度至零下二度之间。自己本来就喜欢冬天，又可以把在香港已没用处的厚衣带去。朋友问有没有预早几星期订购故宫门票，我答只需前一日。大家都惊讶，因为旅游高峰，不少人只得在城门外空叹。

　　故宫古树花海，夏天必是一幅明媚的水墨画，但我宁可少看几分绿意，换取独自在庭院与宫墙间，由午门蜿蜒至神武门，五小时穿梭明清皇帝正宫与御花园，后妃休憩之所。最后宁寿宫珍妃井作别，24岁悲剧，香消玉殒。

　　到过北京的大概也听过什刹海。从王府井出发，车程约二十分钟。平日是一片湖泊，冬季限定，变成溜冰胜地。毋须自备器材或溜冰鞋，现场有冰上单车、雪橇等任你挑选。

　　地震之前，曾与朋友到九寨沟，同样选在冬天。风景固然不及春夏耀眼，有些湖泊甚至结冰，但体验极佳。人少，五花海前两人可以驻足半小时，从容细赏，照片更毋须事后删去路人。

　　冬天与另一半同行，特别是热恋初期，别有一番情趣。天冷十指紧扣，顺势将双手钻进衣袋。人少，轻声细语特别动人。往后旅行，建议读者选择淡季出发。

　　「请放慢投入在旅程，脸庞流过细水就缓缓静听，听听心声见证。」许廷铿－－《不要忘记沿途风景》

郭志仁

最Hit
湾仔檀岛咖啡饼店宣布结业！屹立80年 酥皮蛋挞、奶茶驰名中外 全港仅余1分店....
湾仔檀岛咖啡饼店宣布结业！屹立80年 酥皮蛋挞、奶茶驰名中外 全港仅余1分店....
饮食
9小時前
759阿信屋会员卡无门槛申请 77折优惠被批数字游戏 网民解释原来有苦衷...
港人嫌阿信屋会员卡麻烦「几时先可以取消？」 揭77折优惠背后有苦衷...
生活百科
10小時前
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
生活百科
2026-02-11 16:27 HKT
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
2026-02-11 08:00 HKT
「小辣椒」谷娅溦不点名炮轰前辈歌手掀争议 暗讽针对为「博流量」：知你揾食艰难 嫌疑人现身列四点反驳
「小辣椒」谷娅溦不点名炮轰前辈歌手掀争议 暗讽针对为「博流量」：知你揾食艰难 嫌疑人现身列四点反驳
影视圈
12小時前
长沙湾呈祥道两车互撼 平治男司机昏迷送院不治
长沙湾呈祥道两车互撼 平治男司机昏迷送院不治
突发
6小時前
东张西望｜变态男赤裸通山跑遭惊天围捕  「猫仔」黎宽怡奋勇追截险毁容  三吋恐怖血痕伤势吓人
东张西望｜变态男赤裸通山跑遭惊天围捕  「猫仔」黎宽怡奋勇追截险毁容  三吋恐怖血痕伤势吓人
影视圈
7小時前
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
影视圈
2026-02-11 11:00 HKT
虎妈「望女成龙」22岁医科生患大肠癌病逝 患癌后重新体验人生 曾叹：前所未有轻松
虎妈「望女成龙」22岁医科生患大肠癌病逝 患癌后重新体验人生 曾叹：前所未有轻松
保健养生
12小時前
34岁男星被知名女星嫌口臭飘「大便味」痛失角色 留下阴影现「病态」清洁口腔 因一事要打Botox
34岁男星被知名女星嫌口臭飘「大便味」痛失角色 留下阴影现「病态」清洁口腔 因一事要打Botox
影视圈
6小時前
更多文章
郭志仁 - 北京米芝莲寺庙餐厅 | 九宫格
　　北京有一间米芝莲餐厅，前身为一间寺庙。餐厅悉心保留寺庙的建筑神韵，将古建筑活化为现代Fine Dining，于院落与屋脊前，端上欧陆法式料理。寺庙亦兼作展览场馆，饮食之余添几分文化气息。菜式以法式或欧洲风味为主，未算震撼味蕾，但单凭地段与氛围，已足以夺星。&nbsp; 　　餐厅另一特色，在于每道菜的叙事方式。由精致小点Amuse Bouche到甜品，每一道菜亦附上一张卡通介绍卡，主角皆以
2026-02-06 02:00 HKT
九宫格