郭志仁 - 喜欢在淡季出走 | 九宫格

淡季出行，例如冬季，景色或不如春夏，但最大优点在于人少，避免在人海被推着走，换取更舒适安静的旅程。



早前到北京，正值旅游淡季，气温约在四度至零下二度之间。自己本来就喜欢冬天，又可以把在香港已没用处的厚衣带去。朋友问有没有预早几星期订购故宫门票，我答只需前一日。大家都惊讶，因为旅游高峰，不少人只得在城门外空叹。



故宫古树花海，夏天必是一幅明媚的水墨画，但我宁可少看几分绿意，换取独自在庭院与宫墙间，由午门蜿蜒至神武门，五小时穿梭明清皇帝正宫与御花园，后妃休憩之所。最后宁寿宫珍妃井作别，24岁悲剧，香消玉殒。



到过北京的大概也听过什刹海。从王府井出发，车程约二十分钟。平日是一片湖泊，冬季限定，变成溜冰胜地。毋须自备器材或溜冰鞋，现场有冰上单车、雪橇等任你挑选。



地震之前，曾与朋友到九寨沟，同样选在冬天。风景固然不及春夏耀眼，有些湖泊甚至结冰，但体验极佳。人少，五花海前两人可以驻足半小时，从容细赏，照片更毋须事后删去路人。



冬天与另一半同行，特别是热恋初期，别有一番情趣。天冷十指紧扣，顺势将双手钻进衣袋。人少，轻声细语特别动人。往后旅行，建议读者选择淡季出发。



「请放慢投入在旅程，脸庞流过细水就缓缓静听，听听心声见证。」许廷铿－－《不要忘记沿途风景》



郭志仁