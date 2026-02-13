冯应谦 - 节气与面膜：过年前的准备 | 花样男教授

过年前，整理仪容的行程总是特别多：剪发、染发、头皮做mask、脸部facial，还有修眉修甲和body spa，全部逐一完成。剩下的就是在家好好保养皮肤，最重要的当然是敷面膜。



我的心得是，敷面膜首先要看节气－－不是说笑，真的很准。现在已经立春，冬天用的面膜应该收起来。我一直认为冬天最不适合用一般「纸面膜」（sheet mask）：其实纸面膜并不是纸，通常是棉、无纺布或者纤维混合制成的「布面膜」。香港的冬天又冷又干，面膜一会儿就干光，还有那种「冻冰冰」的感觉，真的很难受。当然，你可以用热敷面膜（有机会再另文分享），不过热面膜有点繁复，所以大众接受度一般。



我自己只有在出差、酒店开暖气的情况下才会用纸面膜。如果真的是面膜爱好者，冬天我建议选择乳霜状（cream type）的面膜，不容易干，而且有不同功能选择，可以因应肤质作针对。



过了立春，到了梅雨天，反而会担心皮肤过于滋润，易敏感泛红，这时候可以减少敷面膜，或选择市面上数得出几只针对敏感肤质的面膜。至于一到夏天，其实适合考虑美白、控油或清洁功能的纸面膜，甚至是涂抹式的泥状洁面面膜，同样好用。秋天转干，保湿最重要，这时候最值得投资稍微贵一点的精华液面膜。



说回现在，过年前要集中火力，所以我用上家中最贵的胶原蛋白面膜。这类面膜短期效果其实挺明显，皮肤会细致、有减淡细纹的感觉。有网上资讯说多数胶原蛋白其实不能深入真皮（这部分我没有做过专家实证），不过对我来说，只要过年期间能短暂漂亮一下，也就心满意足了。



冯应谦