胡慧冲 - 泰国最新软实力 | 笔泰冲动

最近泰国软实力（Soft Power）再度成为话题，其中一个焦点来自泰国歌手Kratae的新歌《Bangkok City》。这首MV带起了一股「泰服混搭潮」，片中艺人并没有穿整套传统服装，而是只穿泰式上身服饰，例如Sabai或泰式短上衣，下身配牛仔裤或日常服装，既保留文化元素，又有现代时尚感。



MV推出后迅速在社交平台走红，不少网红及年轻人模仿这种穿搭，在曼谷景点拍照、跳舞甚至作为日常穿搭，形成一种新潮流。媒体形容这是泰国文化软实力的新输出模式，成功令传统文化更贴近年轻世代。



不过亦要留意，虽然部分佛寺对这种现代化泰服持开放态度，但仍有寺庙要求服装端庄，例如避免短裤、过短裙或过于休闲的打扮。计划穿泰服参观寺庙的人士，最好先留意场地指引，以示尊重宗教与文化礼仪。



整体而言，《Bangkok City》带动的不只是时尚潮流，更加反映泰国如何透过音乐与流行文化推动软实力，把传统元素转化为现代生活的一部分。



胡慧冲