小董 - 痛症秘笈 | 轻松养生

小董
1小時前
        人，总有许多的「痛症」出现在不同年纪、阶段、部位，且不同原因如：擦伤、扭伤、抽筋、炎症、压力等都会形成人体某程度上的疼痛感。市面上西药的止痛药种类很多，不同止痛药有不同的止痛功效，有些可能有以下副作用：作呕反胃、便秘、胃痛腹泻等，胡乱服用更有可能引致严重后果。故此，近年小董发现不少人开始自己购买某些中草药来「对付」痛症，却又一知半解未能达到预期效果，有见及此，今天介绍一下常见痛症的正确用药：
‧头痛：感冒头痛可用川芎12克、白芷12克、羌活12克、防风12克；内伤头痛用原色野生天麻12克、白术12克、半夏12克、当归6克、桃仁9克、川红花6克。（如找不到原色无漂染野生天麻可电小董中医养生馆查询。）
‧肩颈痛：葛根30克、羌活12克、桑枝20克、生薏米20克。
‧胃痛：急性胃炎可用陈皮12克、连翘12克、炒神曲12克、黄莲9克；慢性胃炎可用川楝子6克、黄芪15克、桂枝9克、生姜2片、炙甘草9克。
‧胆痛（右上腹）：柴胡12克、金钱草12克、海金砂12克、绵茵陈9克。
‧肚子痛（肠痛）：急性肠炎泄泻可用积实9克、黄莲9克、白术15克、神曲9克；慢性腹痛多因嗜冷饮至少腹虚寒，故当用桂枝12克、高良姜10克、炙甘草9克、大枣4枚。
‧腰痛：杜仲12克、金狗脊12克、川断12克、独活12克、海风滕20克。
‧膝痛：牛膝12克、制乳香5克、制没药5克、黄芪20克。
‧经期疼痛：玄胡索12克、蒲黄9克、艾叶9克、田七6克、王不留行10克。
‧癌痛：醋鳖甲35克、夏枯草30克、制没药6克、玄胡索15克、炒五灵脂9克、香附子9克、红花8克、桃仁9克。

        这些汤方用水浸过药面约1吋，煲约45分钟便可，都可翻煎，痛止便可停服。

        上述方剂简单安全但有显效，盼读者能善用！不要再胡乱服药，不论中药或西药，错服不当影响病情，受苦的是自己！

小董

