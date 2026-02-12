李梦 - 戈壁葵花开 | 在岛上读书

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李梦
1小時前
生活 专栏
　　在石屎森林里，日复一日的繁忙中，李娟的《遥远的向日葵地》以质朴、诗意又不乏俏皮的文字，将边地农耕的苦乐与温暖铺陈开来，宛若写给土地与生命的温柔颂歌。

　　前段时间，内地作家李娟因《我的阿勒泰》等电视剧集热映而受到众多读者关注，这本书延续了她一直以来的写作风格，以新疆阿勒泰乌伦古河南岸的百亩葵花地为引，记录李娟一家开垦、播种、守护、收获的历程。干旱、虫害、鹅喉羚啃食等困境，加之土地的贫瘠与自然的严苛，从未磨灭一家人扎根荒野的韧性。母亲扛着农具在风沙里穿梭，外婆守着土屋细数日子，大狗、小狗与鸡鸭兔相伴左右，平凡日常在李娟笔下都有温度。

　　李娟的文字贴近生活，却不刻意呈示生活中的粗粝，而是别有一种俏皮亲切的诗意。「风是透明的河流，雨是冰凉的流星」，寥寥数笔勾勒山川壮阔；写葵花从萌芽盛放，以平和的视角，呈现人与土地共生的本真。她写母亲的勤劳乐观，写北疆人的坚韧豁达，更写万物有灵，让荒芜的戈壁因生命的坚守而充满生机与希望。

　　在快节奏的香港，翻开这本书，仿佛能感受到遥远土地上的风和阳光，看见平凡人在困境中的向阳而生。原来动人的诗意从来都藏在脚踏实地的生活里，藏在每一次耕耘与守望之中。

