KellyChu - 用「登机易」完成手续 试网店「随行随买」服务 国际级歌手王嘉尔带路游香港机场 | Executive日记

飞匀全世界，都系香港机场最好！国际级歌手王嘉尔（Jackson Wang）最近同香港国际机场首度合作，化身醒目旅客，喺宣传片入面带大家游匀成个机场，示范点样又有型又轻松咁上机。揾到Jackson咁国际化嘅面孔嚟宣传，真系好衬香港国际机场作为全球至爱首选嘅形象！



宣传片入面，Jackson亲身示范点样利用机场嘅便利设施，例如手机预办特快行李托运、「登机易」免却重复出示证件手续等，轻松快捷咁完成登机手续，展现咗香港机场嘅世界级效率。



入咗禁区，Jackson嘅行程更加精彩。除咗周围探索唔同嘅餐厅同名牌商店，佢仲试埋网上商店「随行随买」服务，战利品直接送到登机闸口。趁有时间，Jackson仲停低欣赏机场嘅现场表演，大赞「喺香港国际机场，就系所有嘅时间都用得啱啱好」、「每分每秒都追求最好，无时无刻都咁有效率」。



佢仲话，机场同大湾区无缝连接，无论搭船、转车定自驾，来往各城市都好方便。难怪Jackson虽然经常全世界周围飞，但香港国际机场都仍然系佢嘅最爱！见到Jackson咁享受，Kelly都心郁郁想飞返转，亲身体验下佢口中嘅顶级服务！下次大家出trip，记住早少少去机场，学Jackson咁玩尽每一分钟喇！



KellyChu