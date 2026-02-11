Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 用「登机易」完成手续 试网店「随行随买」服务 国际级歌手王嘉尔带路游香港机场 | Executive日记

Executive日记
Executive日记
KellyChu
59分鐘前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　飞匀全世界，都系香港机场最好！国际级歌手王嘉尔（Jackson Wang）最近同香港国际机场首度合作，化身醒目旅客，喺宣传片入面带大家游匀成个机场，示范点样又有型又轻松咁上机。揾到Jackson咁国际化嘅面孔嚟宣传，真系好衬香港国际机场作为全球至爱首选嘅形象！

　　宣传片入面，Jackson亲身示范点样利用机场嘅便利设施，例如手机预办特快行李托运、「登机易」免却重复出示证件手续等，轻松快捷咁完成登机手续，展现咗香港机场嘅世界级效率。

　　入咗禁区，Jackson嘅行程更加精彩。除咗周围探索唔同嘅餐厅同名牌商店，佢仲试埋网上商店「随行随买」服务，战利品直接送到登机闸口。趁有时间，Jackson仲停低欣赏机场嘅现场表演，大赞「喺香港国际机场，就系所有嘅时间都用得啱啱好」、「每分每秒都追求最好，无时无刻都咁有效率」。

　　佢仲话，机场同大湾区无缝连接，无论搭船、转车定自驾，来往各城市都好方便。难怪Jackson虽然经常全世界周围飞，但香港国际机场都仍然系佢嘅最爱！见到Jackson咁享受，Kelly都心郁郁想飞返转，亲身体验下佢口中嘅顶级服务！下次大家出trip，记住早少少去机场，学Jackson咁玩尽每一分钟喇！

KellyChu

最Hit
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
15小時前
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
海外置业
14小時前
北捷让座风波｜易服男「Fumi阿姨」踢飞老妇 法庭判罚$1000
北捷让座风波｜易服男「Fumi阿姨」踢飞老妇 法庭判罚$1000
两岸热话
7小時前
六合彩｜头奖1900万结果出炉 即刻入嚟对冧巴睇你中唔中！
六合彩｜头奖1900万结果出炉 即刻入嚟对冧巴睇你中唔中！
社会
5小時前
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
旅游
14小時前
「影坛女汉子」惊爆患恶疾「肚大如怀孕」体重暴胀 扶墙走路险失明惊险一刻曝光
「影坛女汉子」惊爆患恶疾「肚大如怀孕」体重暴胀 扶墙走路险失明惊险一刻曝光
影视圈
10小時前
星岛申诉王｜北角$29自助餐变长者食堂 直击场内墟冚迫爆争食
02:08
星岛申诉王｜北角$29「酒店式」任食放题自助餐 直击场面墟冚10分钟被抢空
申诉热话
19小時前
北上深圳办年货！免费年宵巴士线开通 直达6大花市 罗湖/莲塘/福田口岸
北上深圳办年货！免费年宵巴士线开通 直达6大花市 罗湖/莲塘/福田口岸
旅游
14小時前
冯盈盈玲珑浮凸身材挑战极限冰水浴 「冰火交融」比坚尼照辣到喷火大方晒丰满上围
冯盈盈玲珑浮凸身材挑战极限冰水浴 「冰火交融」比坚尼照辣到喷火大方晒丰满上围
影视圈
9小時前
排公屋19年派长沙湾「头奖盘」 港女死守「一潜规则」掀议：点做到！？｜Juicy叮
排公屋19年派长沙湾「头奖盘」 港女死守「一潜规则」掀议：点做到！？｜Juicy叮
时事热话
13小時前
更多文章
博爱医院陈国威小学校长韦淑贞（中）与学生手持挥春合照。
KellyChu - 逾千学生《我要赞佢》活动同写「福」字 打破世界纪录 《头条日报》今随报派发 「福」送读者 | Executive日记
　　星岛新闻集团《我要赞佢》「最值得表扬学生奖励计划」早前举行逾千人一同写「福」字，创下世界纪录活动。为传扬善心、凝聚社会正能量，星岛新闻集团将活动中学生书写的「福」字制成新春挥春，于今日随部分《头条日报》赠予读者，又会向全港300间参与学校及社区派发，希望让这份祝福转化为社区关怀，实现「福」到万家，将祝福传遍香港。 　　活动主题为「以心传善 笔墨生福 共创世界纪录」，由教育局局长蔡若莲、民
2026-02-10 02:00 HKT
Executive日记