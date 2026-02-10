KellyChu - 逾千学生《我要赞佢》活动同写「福」字 打破世界纪录 《头条日报》今随报派发 「福」送读者 | Executive日记

星岛新闻集团《我要赞佢》「最值得表扬学生奖励计划」早前举行逾千人一同写「福」字，创下世界纪录活动。为传扬善心、凝聚社会正能量，星岛新闻集团将活动中学生书写的「福」字制成新春挥春，于今日随部分《头条日报》赠予读者，又会向全港300间参与学校及社区派发，希望让这份祝福转化为社区关怀，实现「福」到万家，将祝福传遍香港。



活动主题为「以心传善 笔墨生福 共创世界纪录」，由教育局局长蔡若莲、民政及青年事务局局长麦美娟、文化体育及旅游局局长罗淑佩亲临主礼。当日共有1142名「我要赞佢大使」、校长、教师及嘉宾一同挥毫，成功创下「最多人同时写『福』字推广赞美文化」的世界纪录。



学生送「福」长者



博爱医院陈国威小学有两位学生获提名为「我要赞佢大使」。有份参与活动的六年级学生陈紫菱认为，每张挥春不仅是节日祝福，更是港人团结一心、传递正能量的见证。另一学生郑梦灵计划将挥春亲手送赠给长者，祝愿长者们身体安康。



该校校长韦淑贞补充道，活动让学生透过亲身参与，为市民送上祝福，别具意义。「一张小小的『福』字挥春，学生也能从中体会到，即使是微小的力量，同样能带来正能量，因为每一份心意都在塑造一个更温暖、更有人情味的社会。」



KellyChu

「福」字挥春今日随部分《头条日报》赠予读者。