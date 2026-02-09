Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李丞责 - 马年催旺桃花 | 李丞责博士玄学信箱

李丞责博士玄学信箱
李丞责博士玄学信箱
李丞责
6小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

问：李博士你好！好快又到情人节，但40几岁的我仲系单身，每年都觉得好失落。请问有甚么方法可帮我催旺桃花运？

　　今年立春已过，正式进入丙午马年。今年最关键的桃花方位在「东南」。马年的「九紫右弼星」飞临此处，九紫星五行属火，是当运的喜庆大吉星，主理桃花、姻缘及各类喜事。想催旺感情的朋友，首要任务是保持家宅东南方的整洁明亮。建议大家可以摆放今年特别设计的新产品——「心心相印喜洋洋桃花灯」。这款摆件含九颗粉晶加两颗心形红玛瑙，两者都有助吸引爱情能量，心心相印的造型正合九紫火的喜庆意头，摆放在东南位能催动喜庆蜜运气场，让姻缘更顺利。

　　在个人日常开运上，今年旺桃花的颜色是「青色」。从五行角度看，青色属木，木能生火，有助带动九紫火的喜庆能量。如果你本身八字不忌木，建议平时可以多穿青色的衣服。若八字忌木，青色就宜「点到即止」，以小配饰或少量元素作点缀即可。此外，马年旺桃花的数字是「4」，在日常生活中多留意这个数字，亦有助于接引巽宫的木气能量。

　　生肖运势方面，有几个生肖在马年较易收获爱情。属兔的朋友有「天喜」主喜庆人缘，但同时「桃花」与「咸池」入宫，虽有机遇亦易惹烂桃花，需提防雾水情缘；属鸡的朋友迎来「红鸾」大吉星，主较正式的缘分与婚嫁，单身者较易遇到可认真发展的对象，「太阴」星亦催旺女性温柔特质；属猪的朋友得「玉堂」贵人照耀，人缘较佳，易经长辈或贵人介绍结识条件不错的异性；属虎的朋友有「红艳」星，感情机遇增加，但感觉较似是而非，未必即时有实质突破。不过以上属大方向，姻缘时机仍需配合个人八字命盘与流年运势细看。

　　在此预祝大家马年桃花盛开，早日双双对对！　　 

　　 著名玄学家李丞责博士逢星期一为读者解答风水玄学问题；欢迎电邮至[email protected]，标题请注明「头条日报专栏读者发问」，李丞责博士会抽签回复。
李丞责

最Hit
中年好声音4｜「白羊君」攞5灯热爆舞台  两特点泄真身为TVB老臣子？入行前曾做巴士司机
中年好声音4｜「白羊君」攞5灯热爆舞台  两特点泄真身为TVB老臣子？入行前曾做巴士司机
影视圈
10小時前
前TVB性感女星贴身裙「半除」效果震撼视觉 疑泄失婚后感情观：是我错了
前TVB性感女星贴身裙「半除」效果震撼视觉 疑泄失婚后感情观：是我错了
影视圈
11小時前
天气｜过年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天气（附九天天气预报）
00:47
天气｜过年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天气（附九天天气预报）
社会
20小時前
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
生活百科
2026-02-07 14:30 HKT
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
01:09
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
生活百科
2026-02-07 12:00 HKT
周三晚「万众开心」初配纪仁安，且看能否为谭校长建功。
谭校长爱驹初配纪仁安
马圈快讯
13小時前
北海道或现400年一遇巨大地震　学者：能量累积已达成熟阶段
北海道或现400年一遇巨大地震　学者：能量累积已达成熟阶段
即时国际
17小時前
徐子淇上海贵气现身颜值惊人 上围澎湃升级极度吸睛 偕老公出席晚宴尽展豪门气派
徐子淇上海贵气现身颜值惊人 上围澎湃升级极度吸睛 偕老公出席晚宴尽展豪门气派
影视圈
16小時前
九龙城蓝色马路劲抢眼 城南道变城「蓝」道？ 网民知内情原来与天空有关｜Juicy叮
九龙城蓝色马路劲抢眼 城南道变城「蓝」道？ 网民知内情原来与天空有关｜Juicy叮
时事热话
16小時前
锦绣花园失水︱大部分水管属私人铺设 水务署：要求署方维修是本末倒置
社会
9小時前
更多文章
李丞责 - 生肖更替 立春为准 | 李丞责博士玄学信箱
问：李博士您好，坊间对生肖分界一直有不同说法。以2026年为例，有人以立春（2月4日）作为蛇、马之分，也有人认为一定要等到大年初一才算马年。究竟哪一种才是「正确」？若小孩在立春后、大年初一前出生，又应该如何判断生肖？ 　　针对生肖更替的界定，这不仅是民间习俗与命理学的观点差异，更涉及中国历法中「阴阳合历」的智慧。 　　在传统玄学与八字命理中，生肖的变换必须以「立春」为准。以2026年丙
2026-02-02 02:00 HKT
李丞责博士玄学信箱