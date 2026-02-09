李丞责 - 马年催旺桃花 | 李丞责博士玄学信箱

问：李博士你好！好快又到情人节，但40几岁的我仲系单身，每年都觉得好失落。请问有甚么方法可帮我催旺桃花运？

今年立春已过，正式进入丙午马年。今年最关键的桃花方位在「东南」。马年的「九紫右弼星」飞临此处，九紫星五行属火，是当运的喜庆大吉星，主理桃花、姻缘及各类喜事。想催旺感情的朋友，首要任务是保持家宅东南方的整洁明亮。建议大家可以摆放今年特别设计的新产品——「心心相印喜洋洋桃花灯」。这款摆件含九颗粉晶加两颗心形红玛瑙，两者都有助吸引爱情能量，心心相印的造型正合九紫火的喜庆意头，摆放在东南位能催动喜庆蜜运气场，让姻缘更顺利。



在个人日常开运上，今年旺桃花的颜色是「青色」。从五行角度看，青色属木，木能生火，有助带动九紫火的喜庆能量。如果你本身八字不忌木，建议平时可以多穿青色的衣服。若八字忌木，青色就宜「点到即止」，以小配饰或少量元素作点缀即可。此外，马年旺桃花的数字是「4」，在日常生活中多留意这个数字，亦有助于接引巽宫的木气能量。



生肖运势方面，有几个生肖在马年较易收获爱情。属兔的朋友有「天喜」主喜庆人缘，但同时「桃花」与「咸池」入宫，虽有机遇亦易惹烂桃花，需提防雾水情缘；属鸡的朋友迎来「红鸾」大吉星，主较正式的缘分与婚嫁，单身者较易遇到可认真发展的对象，「太阴」星亦催旺女性温柔特质；属猪的朋友得「玉堂」贵人照耀，人缘较佳，易经长辈或贵人介绍结识条件不错的异性；属虎的朋友有「红艳」星，感情机遇增加，但感觉较似是而非，未必即时有实质突破。不过以上属大方向，姻缘时机仍需配合个人八字命盘与流年运势细看。



在此预祝大家马年桃花盛开，早日双双对对！



