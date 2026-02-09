KellyChu - 医疗辅助队庆成立75周年 逾千人包扎「同创新纪录」 | Executive日记

医疗辅助队昨于九龙华仁书院举行「同创新纪录」活动，庆祝部队成立75周年。逾千名队员、少年团团员、义工及其家人，齐心协力以三角巾成功完成1950次大手挂包扎，创下「最多对参与者相互做大手挂」的健力士世界纪录，以行动彰显部队逾四分三个世纪以来守护市民健康的坚定承诺。



医疗辅助队总监林文健医生在活动上致辞时表示，这项纪录不仅象征着部队75年的历史与发展，更展现了部队在提供急救服务方面的专业及服务精神。



同日亦举行了总监嘉许礼，以表彰队员在「渣打香港马拉松2026」中为超过2600名伤者提供急救及护理服务的杰出表现，其中25位队员更因在拯救3名心脏骤停的跑者时表现专业、反应迅速及发挥团队合作精神而获嘉许。



25队员救心脏骤停跑手获嘉许



医疗辅助队自1950年成立以来，一直积极参与各种救援行动、于大型公众活动提供医疗支援及守护公共衞生，致力保障市民的安全和健康。



KellyChu