Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 医疗辅助队庆成立75周年 逾千人包扎「同创新纪录」 | Executive日记

Executive日记
Executive日记
KellyChu
6小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

医疗辅助队昨于九龙华仁书院举行「同创新纪录」活动，庆祝部队成立75周年。逾千名队员、少年团团员、义工及其家人，齐心协力以三角巾成功完成1950次大手挂包扎，创下「最多对参与者相互做大手挂」的健力士世界纪录，以行动彰显部队逾四分三个世纪以来守护市民健康的坚定承诺。

　　医疗辅助队总监林文健医生在活动上致辞时表示，这项纪录不仅象征着部队75年的历史与发展，更展现了部队在提供急救服务方面的专业及服务精神。

　　同日亦举行了总监嘉许礼，以表彰队员在「渣打香港马拉松2026」中为超过2600名伤者提供急救及护理服务的杰出表现，其中25位队员更因在拯救3名心脏骤停的跑者时表现专业、反应迅速及发挥团队合作精神而获嘉许。 

25队员救心脏骤停跑手获嘉许

　　医疗辅助队自1950年成立以来，一直积极参与各种救援行动、于大型公众活动提供医疗支援及守护公共衞生，致力保障市民的安全和健康。

KellyChu

最Hit
中年好声音4｜「白羊君」攞5灯热爆舞台  两特点泄真身为TVB老臣子？入行前曾做巴士司机
中年好声音4｜「白羊君」攞5灯热爆舞台  两特点泄真身为TVB老臣子？入行前曾做巴士司机
影视圈
10小時前
前TVB性感女星贴身裙「半除」效果震撼视觉 疑泄失婚后感情观：是我错了
前TVB性感女星贴身裙「半除」效果震撼视觉 疑泄失婚后感情观：是我错了
影视圈
11小時前
天气｜过年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天气（附九天天气预报）
00:47
天气｜过年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天气（附九天天气预报）
社会
20小時前
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
生活百科
2026-02-07 14:30 HKT
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
01:09
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
生活百科
2026-02-07 12:00 HKT
周三晚「万众开心」初配纪仁安，且看能否为谭校长建功。
谭校长爱驹初配纪仁安
马圈快讯
13小時前
北海道或现400年一遇巨大地震　学者：能量累积已达成熟阶段
北海道或现400年一遇巨大地震　学者：能量累积已达成熟阶段
即时国际
17小時前
徐子淇上海贵气现身颜值惊人 上围澎湃升级极度吸睛 偕老公出席晚宴尽展豪门气派
徐子淇上海贵气现身颜值惊人 上围澎湃升级极度吸睛 偕老公出席晚宴尽展豪门气派
影视圈
16小時前
九龙城蓝色马路劲抢眼 城南道变城「蓝」道？ 网民知内情原来与天空有关｜Juicy叮
九龙城蓝色马路劲抢眼 城南道变城「蓝」道？ 网民知内情原来与天空有关｜Juicy叮
时事热话
16小時前
锦绣花园失水︱大部分水管属私人铺设 水务署：要求署方维修是本末倒置
社会
9小時前
更多文章
罗淑佩在书中序言提及，这次粤港澳三地高效协作，开创了大湾区体育事业深度融合发展的崭新模式。
KellyChu - 十五运会特刊《600天成就的荣耀》面世 罗淑佩﹕粤港澳高效协作 造就无限可能 | Executive日记
  由广东、香港和澳门三地首度共同承办的十五运会和残特奥会，已于去年11月至12月顺利举行。为纪念这次体育盛事，文化体育及旅游局出版特刊《600天成就的荣耀》，回顾十五运会和残特奥会从筹备、部署到全城投入的精彩时刻，并重温赛场内外动人点滴。文化体育及旅游局局长罗淑佩说，这次粤港澳三地高效协作，开创了大湾区体育事业深度融合发展的崭新模式，为未来资源共享、人才交流、产业协同开辟了广阔道路，造就无限可能
2026-02-07 02:00 HKT
Executive日记