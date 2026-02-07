叶澍堃 - 「狮房菜」爱玲宴 品尝张爱玲小说中多款美食 | 叶Sir食经

最近在旺角帝京酒店3楼「狮房菜」食了顿爱玲宴，张爱玲是上海人，但跟香港甚有渊源，曾经入读香港大学，住在加多利山，她的小说作品甚多，有些更改编成电影，好像我看过的《倾城之恋》、《色戒》，《半生缘》和《红玫瑰与白玫瑰》，印象最深当然是《色戒》男女主角的拼搏演出。

帝京酒店曾经几度推出爱玲宴，每次都甚受欢迎，今次酒店中厨总监江肇祺师傅为爱玲宴精心设计了九道菜式，以精湛厨艺让大家感受一下小说中的多款美食，主人家高锦兄非常客气，为我们带来多款美酒，包括用赵无极和岳敏君名画作酒标的法国红酒，座上客有主人家姐姐高美庆教授和姐夫杨钟基教授、博学多才的班哥、中大中文系高材生梁家权和「三甲」餐厅的袁大厨等。

晚宴前菜3款，分别是冷切牛脷，合肥丸子和胭脂鹅脯，冷切牛脷出自张爱玲成名作《沉香屑 第一炉香》，合肥丸子出自《小团圆》，是张氏爱食之物，江大厨为这道菜加入虫草花，并以麻辣酱汁调味，是否合张氏口味则不得而知。

第二道菜是《金锁记》的赛螃毛蟹，小说中的曹七巧性格横行无忌，江大厨有心思地以横行毛蟹配蟹油、黑醋和黑鱼子来代表七巧的性格。跟着食兰州蜜瓜、瑶柱甫及响螺汤，这道菜出自《倾城之恋》，男女主角范柳原和白流苏生活艰苦，平时难得饮次好汤，大厨为他俩用瑶柱、响螺、猪筒骨和蜜瓜炖出香甜美味的靓汤，有口福的其实不是男女主角，而是我等「狮房菜」食客！跟着食《心经》的禅衣鳕鱼、松茸及花椒面酱，书中提及的本来是粉蒸肉，大厨以鳕鱼代替肥肉，鳕鱼炸得外脆内滑，蘸花椒面酱食甚为惹味，比粉蒸肉更为健康。

下一道菜是爱丽丝食谱内的「合桃鲍鱼和酥盒」，爱丽丝是张爱玲在美国认识的朋友，她给张氏18道菜的食谱，江大厨把食谱内的核桃鸡丁改为核桃形状的鲍鱼酥，酥盒内有鲍鱼粒、鸡粒、杂菌和瑶柱，香口够热，坐在我身旁的好友爱丽丝食得津津有味！其他菜式有《花凋》的神仙鸭子，这是汤菜，鸭汤内有云南火腿和冬菇，鲜甜美味。《红玫瑰与白玫瑰》的咖喱、海参和花卷是江大厨自创菜式，红玫瑰是新加坡华侨，爱食咖喱羊肉，大厨把羊肉改为海参，配红白花卷。

晚宴主食是出自《小艾》的花胶、樱桃番茄淮山面，淮山面以鱼汤作汤底，加上大块的花胶，滋补养颜，最合太座心意。甜品是《怨女》的赤豆糕和连心粥，都是旧日上海的传统糕点，连心粥是用去心莲子、白糖和玫瑰花酱做的甜粥，食得人人甜在心头，离去时主人家为每位女士送上红玫瑰和白玫瑰各一支，认真浪漫！

叶澍堃

主人家高锦和爱丽丝合照

高锦跟姐姐高美庆教授和班哥及江大厨合照

跟江大厨和高锦合照

花胶番茄淮山面

咖喱海参

神仙鸭子

合桃鲍鱼酥盒

蜜瓜瑶柱响螺汤

禅衣鳕鱼

赛螃毛蟹