郑晓光 - 杏林常青 | 能源Don家

郑晓光
3小時前
　　简单一套跑衫、一对跑鞋，便能让下班的都市人化身跑者，穿梭大街小巷锻炼身体。在社会越益提倡健康生活下，跑步成为不少人的兴趣。上月举行的香港马拉松，在跑道上除了见到常客周润发的身影，也有新脸孔包括刘江、郑则仕等几位资深演员。加起来数百岁的他们，成功完成十公里赛事，不禁令人感叹我们的长者绝不简单。

　　犹记得以前老人家甫踏入六十、七十等「逢十大寿」，就大排筵席宴客，吃长寿面、寿桃，庆祝生辰也祈愿健康长寿。随着医疗进步，长者寿命延长，据最新政府统计，香港男性和女性出生时的平均预期寿命分别达83年及88年，高踞已发展经济体前列。现时不少踏入耳顺之年的老友记，仍有力气出外远行看世界，常言道的「人生七十古来稀」，也要改口「人生七十不为奇」。

　　大众能延年益寿，很大程度归功于医疗进步。香港拥有首屈一指的医疗水平，医院器材及技术先进，令病人得到适切治疗。香港的医院不但一直提升医疗硬件水平，在能源和减排方面，亦默默下了不少工夫，当中也有煤气公司的参与。

　　医院的通风、消毒、洗衣等多个环节均依靠能源，我们持续为医院设计合适的能源方案，例如在2017年起于大埔那打素医院应用热电联供系统，利用堆填区沼气发电，同时供应蒸汽及热水予院内设施。系统转废为能，每年为医院减少2100吨碳排放，相当于约95000棵树的每年吸碳量，并节省能源开支。北区医院也将新增「冷、热、电三联供系统」，同样利用沼气供热，并透过吸收式制冷机组来供应冷气，为医院节省能源兼减排。

　　为了抑压细菌、病毒等繁殖传播，医院需控制室内湿度，确保空气质素，煤气公司研发的综合抽湿鲜风柜便大派用场。空气被抽入鲜风柜并通过柜内抽湿轮时，水分被吸收；而煤气热水系统产生的热水会烘干抽湿轮，还原其抽湿能力。此系统已于仁安医院新扩建的病房及浸会医院的手术室应用，令院方毋须靠调低空调温度也能控制湿度，医护人员及病人可处于较舒适的室内环境。相比传统供暖通风及空调系统抽湿，此系统能减少7%至10%用作制冷之能源消耗。

　　另外，煤气公司参与过医院的大型锅炉转换工程，将主要燃料由柴油改为煤气，燃烧时不会产生大量烟垢，亦避免添加燃油时的难闻气味。而设置于医院管理局支援服务中心内的煤气蒸气锅炉去年投入运作，提供蒸汽及热水用作洗衣及制作病人膳食。

医界之所以得「杏林」美誉，据记载在三国时期，名医董奉治病不收钱，只求患者病愈后栽种杏树，杏林遂成为医界代名词。煤气公司为医院提供创新及洁净能源方案，希望医护及病者受惠外，亦助院方节能减排，加强环境保护，一同让这片杏林长青常绿。

