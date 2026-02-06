Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林靖风 - 时间的诗篇 | 优雅以后

林靖风
3小時前
　　早上的眼睛结满了眼垢的原因，大概是为着我们在作梦的时候不会流泪。梦永远是美好的，即使是梦魇也好。思考让人们忘记了时间的存在，若人生只有思考的过程，多好。人们在异乡喝酒跳舞，却遗忘了在故乡清醒的舞步。思绪跌进了时间裂缝，在倾斜的山谷里跌宕浮沉。

　　Van Cleef & Arpels于香港中环4号码头带来展览「时间的诗篇」，让制表工艺衍生成一场关于梦境与情感的诗意旅程。在划分为五个区域的沉浸式空间里，述说着与时间相关的故事。自1906年创立于巴黎芳登广场以来，世家以工艺与叙事为核心。展览呈现着大师工艺与创新技术交织的过程，在功能性与艺术感之间互相交流。

　　五大主题篇章勾勒出一个独有的诗意宇宙：从浪漫而旖旎的爱情故事，到自动机械装置Planétarium中的星象；从花丛与蝴蝶的四季轮回，到自1940年代延续至今的芭蕾舞者与仙子，再到Perlée、Alhambra、Ludo、Cadenas等经典珠宝腕表系列，诉说着时间以不同形态出现的故事。在展览的终章，观赏者仿佛漫步于巴黎街头的Guinguette露天咖啡馆，在微醺灯影下品尝法式甜点，置身于爱与时间的电影场景之中。

熊辉作品《痒》，2025年。
林靖风 - 熊辉作品《痒》 | 优雅以后
　　在耳垂附近与后颈的范围，长年承受着湿疹的困扰。日常之中并不会特别感到痕痒，然而当天气较为干燥，或开始流汗的时候，便会出现一种突如其来的痕痒感，在短时间内产生想要把皮肤撕破的冲动，只为了让那一种扰人的痒消失。总是无法坚持每天涂抹药膏，只是在偶尔想起的时候，才随意涂上一点，让它稍微康复。平常所采取的应对方法，反而是以头发去遮盖，在日常里刻意逃避，忽视它的存在。 　　艺术家熊辉在嘉图现代艺术带
2026-01-30 02:00 HKT
优雅以后