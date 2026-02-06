林靖风 - 时间的诗篇 | 优雅以后

早上的眼睛结满了眼垢的原因，大概是为着我们在作梦的时候不会流泪。梦永远是美好的，即使是梦魇也好。思考让人们忘记了时间的存在，若人生只有思考的过程，多好。人们在异乡喝酒跳舞，却遗忘了在故乡清醒的舞步。思绪跌进了时间裂缝，在倾斜的山谷里跌宕浮沉。



Van Cleef & Arpels于香港中环4号码头带来展览「时间的诗篇」，让制表工艺衍生成一场关于梦境与情感的诗意旅程。在划分为五个区域的沉浸式空间里，述说着与时间相关的故事。自1906年创立于巴黎芳登广场以来，世家以工艺与叙事为核心。展览呈现着大师工艺与创新技术交织的过程，在功能性与艺术感之间互相交流。



五大主题篇章勾勒出一个独有的诗意宇宙：从浪漫而旖旎的爱情故事，到自动机械装置Planétarium中的星象；从花丛与蝴蝶的四季轮回，到自1940年代延续至今的芭蕾舞者与仙子，再到Perlée、Alhambra、Ludo、Cadenas等经典珠宝腕表系列，诉说着时间以不同形态出现的故事。在展览的终章，观赏者仿佛漫步于巴黎街头的Guinguette露天咖啡馆，在微醺灯影下品尝法式甜点，置身于爱与时间的电影场景之中。



林靖风