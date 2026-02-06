郭志仁 - 北京米芝莲寺庙餐厅 | 九宫格

北京有一间米芝莲餐厅，前身为一间寺庙。餐厅悉心保留寺庙的建筑神韵，将古建筑活化为现代Fine Dining，于院落与屋脊前，端上欧陆法式料理。寺庙亦兼作展览场馆，饮食之余添几分文化气息。菜式以法式或欧洲风味为主，未算震撼味蕾，但单凭地段与氛围，已足以夺星。



餐厅另一特色，在于每道菜的叙事方式。由精致小点Amuse Bouche到甜品，每一道菜亦附上一张卡通介绍卡，主角皆以行政总厨兼创办人的形象呈现，连结他与太太在欧洲各地所获的灵感。毕竟多数人都有相似经验，纵使侍应讲解再详细，也未能明白每道菜的灵魂。这样的文字与图像安排，让客人得以在品尝之际从容翻阅，慢慢理解盘中精髓。



介绍此餐厅的，是一位早前独自赴北京旅行的女生M小姐。她到访当日恰逢黄昏细雨，不时向窗外望。气温乍变鼻敏感发作，频频流鼻水眼水，纸巾不离手，加上几口香槟面颊泛红，邻座食客都悄悄偷望，猜想她是否失恋，或曾与前度在此留有往事。



一人旅行能自在慢行细赏，但偶尔独自置身餐厅亦难免尴尬。幸好M小姐今天回想，已成了旅途中的专属小插曲，可能比菜式更回味。



「爱是引出魔鬼的一种试炼，爱是带点辛酸的正餐，其后的美点。」林二汶－－《爱情是一种法国甜品》



郭志仁