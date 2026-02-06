Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

邓达智 - 围方打卡风车阵 | 智智乐GO

智智乐GO
智智乐GO
邓达智
13小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　2026年「大围生活节」节目多箩箩；打造六大「风车艺赏」主题打卡场景，1月26日至农历年期间，迎来本地至墟冚的打卡点。

　　沙田土生土长著名建筑师萧国健，匠心打造由特色建筑物料筑成、六米高矫健奔腾造型、非一般的「骏马」，展示于围方商场中庭庆马年。

　　年初六（2月22日）著名堪舆学家李丞责，亲临围方，跟大众分享流年运程，观众可即场跟李师傅Q&A。

　　「风车艺赏」巧妙融合车公庙的传统风车文化与现代艺术设计。于「艺术庭园」亲手转动巨型风车，再到「财运」及「桃花运」金光闪闪风车墙前打卡许愿。经由「风车天桥」，到访车公庙。转动风车寓意时来运转；农历新年期间到沙田大围拜访车公，转动风车作为港人贺岁重要活动由来已久，家家户户摆设风车成为过年重要传统，亦为港人生活特色。

　　围方商场L2园艺花园，设过千七彩缤纷风车，组成「风车光影幻海」；那是笔者至期待参观的一组风车装置。曾经参观过日本新年光影装置，犹如点点星光又似万千萤火虫点燃漆黑户外空间。不少情侣在挖空心形的装置中间，展示心心相印。相对东瀛纯粹吸引游人、并无文化根源的打卡装置，我们大围车公庙的风车更具历史文化传统说服力；是次大围生活节的「风车艺赏」，简直打开继往开来的文化宝库，从此以后每届农历新年，联系本地及海内外艺术及设计工作者，推出各式风车设计，甚至风车Related时装及思维辽阔的装置艺术，若能处以比赛，更可提升影响力，打响国际声誉。

　　去年年底举行的锦田十年一届「酬恩建醮」盛会，其竹建，高度超过十多层楼供祭祀及神功戏演出硕大无比的竹棚，立即登上健力士记录，成为香港之光。

　　以大围车公庙之风车传统，打造横空出世、创作无与伦比的风车，实可为成就下一波香港之光。

　　围方特设街坊带路导览团，细味分享大围历史变迁，与文化故事「围住转大运」，透过MTR Mobile登记，1月20日起加入连串奖赏及打卡挑战；新年行好运，恭祝大家通过挑战，获得大大封利是。

邓达智

最Hit
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
2026-02-05 13:29 HKT
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
即时中国
2小時前
75岁「影后奇女子」再传死讯 颜值惊人崇尚黄昏恋传拥8个男友 曾3次离婚恋过前TVB爆红小生
75岁「影后奇女子」再传死讯 颜值惊人崇尚黄昏恋传拥8个男友 曾3次离婚恋过前TVB爆红小生
影视圈
6小時前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
药倍安心︱「吹哨者」郑曦琳被警方拘捕 涉披露个人资料
01:58
药倍安心︱网络起底持续四个月 涉披露受害人姓名、学校、地址等 「吹哨者」郑曦琳被捕 认发「起底」帖文
社会
3小時前
04:52
星岛申诉王｜90后揭自提点「揾银」真相 日做12小时赚少过最低工资 难识女朋友：不如揸的士
申诉热话
7小時前
钟柔美终认讲大话！A0人设崩坏后首度开腔 亲解谎言背后真相：冇谂过放到咁大
钟柔美终认讲大话！A0人设崩坏后首度开腔 亲解谎言背后真相：冇谂过放到咁大
影视圈
2小時前
毕马威：私烟销量激增265% 两度增烟税助长私烟 学者忧令年轻烟民「一世都无食过完税烟」 瓦解现有控烟机制
社会资讯
3小時前
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
时事热话
2026-02-05 10:50 HKT
牛头角长毛男马路大战秃头汉 网民错重点关注女子车内爬来爬去原因｜Juicy叮
牛头角长毛男马路大战秃头汉 网民错重点关注女子车内爬来爬去原因｜Juicy叮
时事热话
4小時前
更多文章
邓达智 - 脆弱浮生 | 智智乐GO
　　今日随稿刊登的照片，希望没吓坏读者。 　　在下多年钟情踩跑山单车，后来引致严重膝患。感谢黄淑仪姐姐，带往广州寻获羌族医师治疗成功。朋友得悉，央求偕同求医；在膝部放血过程为他拍下照片；被阻塞流通的血液，缺氧，凝固似猪肝，颜色带黑，甚是惊人！ 　　50多岁，以今时今日标准说来，实属壮年，何以出现如此严重亚健康现象？ 　　20多岁踏出校门进入职场，日以继夜埋头苦干原本值得庆贺，却不
2026-01-30 02:00 HKT
智智乐GO