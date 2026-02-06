查小欣 - 故宫新地标：星巴克 | 查乜料

再去西九故宫睇「古埃及文明大展」有惊喜，乍见刚进驻故宫G层的Starbucks概念店，用书法打造全港首个中文招牌：星巴克，书法家黄宣游创作的真金箔字体刻在黑色木匾上，宫廷气派十足，新店将精品咖啡与艺术融合，有多个独家体验及新产品。店内最吸睛是陶瓷艺术家王俊贤的瓷雕艺术装置，呈现咖啡树开花的美景，每片雪白树叶形态都不一样，优雅闲静。多幅由艺术家魏舍桠创作的矿物颜料画作创作，生动描绘咖啡豆生命周期的自然美，配上落地玻璃窗外的山峦翠绿，最啱叹咖啡放空。



概念店又引入全港首个随行咖啡杯刻字服务，可以选择不同图案、字句或自己名字刻在杯上，变成独一无二的专属咖啡杯；钟意吸印仔的朋友定会迷上店中的玉玺造型盖章。



为配合古埃及主题展览，星巴克推出魅力甜点开心果金字塔蛋糕及木乃伊酥皮香肠卷。金字塔蛋糕金箔点缀顶部，入口开心果酱浓郁，木乃伊酥皮香肠卷俏皮的朱古力眼睛「探头」而出，可爱可口。



爱热饮的，来杯姜黄燕麦奶咖啡，丝滑燕麦奶融入姜黄的淡淡辛香，搭配招牌特浓咖啡，暖胃暖身。还有用酸甜梅酱与原粒青梅作基底、配滑口的绵绵泡沫的踏雪寻梅乌龙茶及踏雪寻梅咖啡，喜冻饮，可搭配汤力水，入口清爽。



西九一日游，不可错过这全新地标。



查小欣

