张诺 - 星巴克瓷花绽放 | 任意行

到西九故宫博物院参观完埃及展览后，一定要到新开的Starbucks咖啡店，看看陶瓷艺术家王俊贤（Leo）的咖啡树瓷雕装置。数百片陶瓷叶以不同角度舒展，当午后阳光透过玻璃洒落，叶片仿佛在空气中轻轻摆动，折射出细腻光泽。这不是机械复制的美，每一瓣的弧度，都是时间、火候与心意的节奏。



Leo的创作灵感来自云南地图及其独特风土所培植的咖啡豆，希望以陶土捕捉云南风土的气息，将地图上的山峦与植被化为立体花语。



瓷雕上的咖啡花也很特别，原来花期只有4日，Leo以心思用陶瓷将它们瞬间即逝的美丽变成永恒。此外，有些叶的形态亦都营造到一种被风吹动的一样，Leo说这是以动衬静，就如唐代王维的诗句「月出惊山鸟」，透过「月亮升起」这无声的动态惊动了栖息的「山鸟」，大家欣赏这幅立体作品时也能感受那阵微风，领略到中国山水画和诗词的意境。



这作品以白色为主，但部分瓷叶是上了色，原来它们代表不同类型的咖啡，例如macchiato、Americano、绿茶咖啡等等，由沉稳哑金色背景衬托，很切合博物馆的氛围。一边喝着咖啡一边细味这瓷雕，真是双重享受。



恰逢故宫埃及特展，咖啡店巧妙呼应，推出金字塔蛋糕，内藏浓郁开心果酱；木乃伊酥皮香肠卷，千层酥皮像绷布一样包着香肠，缝隙中露出一双朱古力做的眼睛，造型鬼马。



张诺