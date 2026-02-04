Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈广涛 - 中医药学领域 肺结节完善治疗方案 | 中大说中医

近年，随着体检保健的普及化及检测技术的改良，肺结节的检出率亦随之提升。事实上，肺结节属于常见病患，而中医药学对此症的治疗，能针对性地按其风险高低，进行标本同治的整体妥善调理。 

文：陈广涛　图：资料图片

一般无明显症状

　　陈小姐紧握检查报告，她指着报告上「肺部小结节」几个字，忐忑的问：「医师，这个结节严重吗？会不会变成肺癌？」随着低剂量电脑扫描（Low Dose Computed Tomography，LDCT）技术的普及，加上吸烟、空气污染、肺部感染等因素，肺结节的检出率日益增高。类似陈小姐这样的情况，在诊症室中常有发生。

　　肺结节多在CT检查时偶然发现，表现为边界清晰或呈磨玻璃影，可为密度增高的实性或亚实性肺部阴影，单发或多发，通常无明显症状。其成因多样，包括炎症、职业性粉尘接触、长期吸烟或空气污染刺激，以及原发性或继发性的肺部恶性肿瘤等。

　　患者检查出肺结节后，医生会根据结节的密度、形态、大小及患者个人状况综合评估风险，高风险患者可能需要抽针穿刺进行病理活检，甚至手术治疗。低风险患者，医生通常建议患者定期扫描CT复查随访，观察结节的变化，暂时不予治疗。

　　然而，这种「积极监测、被动等待」的状态，往往给患者带来不少的心理压力。在复查随访阶段，中医药恰好可发挥其独特的协同治疗优势。

中医协同治疗优势

　　从中医学角度看，肺结节的形成是内外因素共同作用的结果。外因方面，患者长期吸入「浊气」（如雾霾、粉尘）或感受六淫邪气，致使肺气壅滞，宣降失司。内因则与情志不畅、饮食不节、劳倦过度有关，导致脏腑功能失调，痰瘀互结，渐成结节。

　　肺结节的形成，「痰」为首要因素，「瘀」为关键环节，「虚」为发病基础。脾为生痰之源，肺为贮痰之器，脾失健运，痰浊内生，痰随气升，结于肺络。血行不畅，瘀血内生，痰瘀搏结，久则成形。肺气亏虚则卫外不固，易受邪侵；气阴两虚则痰瘀更加胶着难化。三者互为因果，形成「本虚标实」复杂病机，结节便是这种病理状态在肺部的体现。

整体调节 局部散结

　　对于肺结节的治疗，中医以「扶正祛邪、化痰散结、活血化瘀」为基本原则，强调「整体调节」、「局部散结」相结合。常用中药有以下几类：

1.　化痰散结药：浙贝母、半夏、山慈菇、猫爪草、海浮石、白芥子、瓜蒌、牡蛎、夏枯草等。

2.　活血化瘀药：桃仁、红花、川芎、丹参、莪术、郁金、鸡血藤、土鼈虫等。

3.　益气养阴药：黄芪、人参、党参、西洋参、沙参、麦冬、百合、黄精等。

　　临床处方用药时，须根据个别患者的情况，辨证施治，灵活配伍。

按风险高低
调控方案

低风险患者：

‧在复查随访阶段，积极接受中医个体化治疗，有助于控制结节发展。

高风险患者：

‧通过中西医协同治疗，中医可作为术前调理、术后恢复、改善痰瘀体质的重要手段。

‧同时结合情绪疏导、生活习惯及饮食调节（例如戒烟，多食薏米、山药健脾）、适度运动（例如练习太极拳），形成综合调治方案，旨在消散结节的同时，恢复患者机体阴阳平衡的状态。

香港中文大学
中医学院导师（临床）
陈广涛

