Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李丞责 - 生肖更替 立春为准 | 李丞责博士玄学信箱

李丞责博士玄学信箱
李丞责博士玄学信箱
李丞责
4小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

问：李博士您好，坊间对生肖分界一直有不同说法。以2026年为例，有人以立春（2月4日）作为蛇、马之分，也有人认为一定要等到大年初一才算马年。究竟哪一种才是「正确」？若小孩在立春后、大年初一前出生，又应该如何判断生肖？

　　针对生肖更替的界定，这不仅是民间习俗与命理学的观点差异，更涉及中国历法中「阴阳合历」的智慧。

　　在传统玄学与八字命理中，生肖的变换必须以「立春」为准。以2026年丙午马年为例，立春交节时间为西历2月4日凌晨4时02分。换言之，凡是在2月4日交节后出生的小孩，即便当时还未过农历新年，在命理上已正式踏入「马年」，而非属蛇。

　　为何要以「立春」为依据？这源于中国古代的干支历。生肖本质上是为了标记地支（子、丑、寅、卯等）。而干支纪年是依据地球绕太阳运行所形成的二十四节气而定，属于以太阳运行为核心的纪年方式，二十四节气精确反映了太阳在黄道上的位置，「立春」正是太阳到达黄经315度时，象征着万物起始、岁次更迭。

　　相反，大众认知的「年初一」属于农历（阴历），是根据月亮圆缺周期来定的，主要用于安排祭祀与节庆。由于阴历与阳历存在时间差，便出现了「岁首」与「立春」不一致的情况。

　　若仅是日常生活、茶余饭后的社交话题，沿用「年初一换生肖」的习惯确实无伤大雅。然而，若涉及八字算命、择日、风水布局等严谨的玄学计算，则必须回归天体运行的节气准则。若误将立春后、年初一前出生的「马宝宝」当作「蛇宝宝」，其八字中的年柱将会变得不正确。

　　总括而言，2026年2月4日至2月16日期间出生的孩子，其正确生肖为马。　　 

　　 著名玄学家李丞责博士逢星期一为读者解答风水玄学问题；欢迎电邮至[email protected]，标题请注明「头条日报专栏读者发问」，李丞责博士会抽签回复。
李丞责

最Hit
许仕仁逝世︱卷涉贪案揭生活极奢华 21万享一餐法国菜 斥200万买唱片 曾包养上海情妇
许仕仁逝世︱卷涉贪案揭生活极奢华 21万享一餐法国菜 斥200万买唱片 曾包养上海情妇
政情
9小時前
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯 网民凭两点考古 智破真身系前《爱回家》男星？
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯  网民凭两点考古  智破真身系前《爱回家》男星？
影视圈
8小時前
前政务司司长许仕仁逝世 终年77岁 曾入市打大鳄 涉贪案入狱最轰动
前政务司司长许仕仁逝世 终年77岁 曾入市打大鳄 涉贪案入狱最轰动
政情
9小時前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
前TVB「传奇女星」变女强人赚过亿 低调为港姐亚军庆生惊人冻龄 三孩之母从未曝光富豪老公
前TVB「传奇女星」变女强人赚过亿 低调为港姐亚军庆生惊人冻龄 三孩之母从未曝光富豪老公
影视圈
11小時前
「三料冠军港姐」离巢变身教育家极低调  晚会罕现身气质更胜从前  曾参演重头剧演技劣评如潮
「三料冠军港姐」离巢变身教育家极低调  晚会罕现身气质更胜从前  曾参演重头剧演技劣评如潮
影视圈
9小時前
连锁酒家再推「$5鸡」优惠！晚市激抵小菜 烧鹅王$38起/烧乳鸽$20.8
连锁酒家再推「$5鸡」优惠！晚市激抵小菜 烧鹅王$38起/烧乳鸽$20.8
饮食
17小時前
金价暴跌｜本地金舖生意淡静 指市民续观望：个个坐喺度，睇会唔会再跌
金价暴跌｜本地金舖生意淡静 指市民续观望：个个坐喺度，睇会唔会再跌
突发
12小時前
项明生¥10深圳街市买齐餸 揭惊人差价惹议 网民激辩：2蚊客是元凶？｜Juicy叮
项明生¥10深圳街市买齐餸 揭惊人差价惹议 网民激辩：2蚊客是元凶？｜Juicy叮
时事热话
14小時前
周海媚23年离世「两子」近况全公开 曾满面愁容不舍「妈妈」 转变惊人一细节令人欣慰
周海媚23年离世「两子」近况全公开 曾满面愁容不舍「妈妈」 转变惊人一细节令人欣慰
影视圈
17小時前
更多文章
李丞责 - 打扫吉日 | 李丞责博士玄学信箱
问：李博士你好，我知道年廿八需要大扫除，但那天刚好不在香港，请问还有甚么日子合适？另外，请问新年的流年风水物品应该在甚么时候更换最好？谢谢解答！ 　　大扫除不只是单纯的体力劳动，更是一场重要的年度开运仪式。俗话说「年廿八，洗邋遢」，主要是提醒人们要在新年前夕完成清洁。但在玄学角度，大扫除更应重视「吉日」与「吉时」的配合。若能选对日子，便能收趋吉避凶之效；反之，在坏日进行大规模翻动，反而容易影
2026-01-26 02:00 HKT
李丞责博士玄学信箱