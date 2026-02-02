李丞责 - 生肖更替 立春为准 | 李丞责博士玄学信箱

问：李博士您好，坊间对生肖分界一直有不同说法。以2026年为例，有人以立春（2月4日）作为蛇、马之分，也有人认为一定要等到大年初一才算马年。究竟哪一种才是「正确」？若小孩在立春后、大年初一前出生，又应该如何判断生肖？

针对生肖更替的界定，这不仅是民间习俗与命理学的观点差异，更涉及中国历法中「阴阳合历」的智慧。



在传统玄学与八字命理中，生肖的变换必须以「立春」为准。以2026年丙午马年为例，立春交节时间为西历2月4日凌晨4时02分。换言之，凡是在2月4日交节后出生的小孩，即便当时还未过农历新年，在命理上已正式踏入「马年」，而非属蛇。



为何要以「立春」为依据？这源于中国古代的干支历。生肖本质上是为了标记地支（子、丑、寅、卯等）。而干支纪年是依据地球绕太阳运行所形成的二十四节气而定，属于以太阳运行为核心的纪年方式，二十四节气精确反映了太阳在黄道上的位置，「立春」正是太阳到达黄经315度时，象征着万物起始、岁次更迭。



相反，大众认知的「年初一」属于农历（阴历），是根据月亮圆缺周期来定的，主要用于安排祭祀与节庆。由于阴历与阳历存在时间差，便出现了「岁首」与「立春」不一致的情况。



若仅是日常生活、茶余饭后的社交话题，沿用「年初一换生肖」的习惯确实无伤大雅。然而，若涉及八字算命、择日、风水布局等严谨的玄学计算，则必须回归天体运行的节气准则。若误将立春后、年初一前出生的「马宝宝」当作「蛇宝宝」，其八字中的年柱将会变得不正确。



总括而言，2026年2月4日至2月16日期间出生的孩子，其正确生肖为马。



李丞责