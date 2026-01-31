谭纪豪 - 台湾南部文化游 | 无名指

台湾故宫博物院南部院区开幕已10年，我嫌偏远一直没去过，没想到最近竟6个星期去了两次。上次是为了看被誉为「镇院之宝」的3幅宋画：范宽《谿山行旅图》、郭熙《早春图》、李唐《万壑松风图》，这次是来膜拜「天下行书第二」颜真卿《祭姪文稿》。

「故宫南院」地处嘉义县太保市，是台湾人口密度最低的县辖市。官方文案说院区邻近高铁站，其实下了高铁还要坐15分钟接驳巴士才能抵达；若从嘉义市中心出发，坐公车约需一小时。当年陈水扁政府倡议「平衡南北，文化均富」，立案在南部建故宫分院，有十几个地区申请竞逐，不知如何竟由太保市赢了。



不过，选址偏僻倒是有个好处，像《祭姪文稿》这种「明星级」文物，7年前借予东京国立博物馆展出6周，便有共20万人次参观，还不包括我这些因额满而订不到票的人；这次在嘉义展览不但不用预约，我连续排队看了3遍，人最多时只有约20个。上次看3幅宋画联展却要预约，我好不容易抢到一个别人取消放出来的名额，按预订时间安排机票住宿，结果到现场发现参观者不多，不用预约也可以看。



离开嘉义，回程在高雄赶上了赖声川导演的新剧《那一年，我们下凡》，从剧院出来忽然觉得很欣慰，作为香港艺术爱好者，可以无障碍穿梭两岸三地，看展览看演出。周末坐飞机去逛博物馆听音乐会，以前是奢侈愿望，现在旅行成本越来越低，说走就走的代价，可能只是少买两套衣服。



谭纪豪