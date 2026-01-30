Cally - 理财TrendyToo 奖赏礼遇全面升级送出奖品总值超过60万 | 商界讲呢啲

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Cally
1小時前
　　中银香港旗下年轻品牌「理财TrendyToo」一直透过举办一连串糅合潮流生活品味嘅理财活动，俾年轻人掌握更丰富理财知识，鼓励年轻客户及早开展财富规划，因此成为年轻人日常理财、投资、消费、生活体验不可或缺嘅好帮手。

　　为咗进一步鼓励年轻人养成良好理财习惯，「理财TrendyToo」宣布全面升级「热赏22」奖赏平台嘅惊喜礼遇，送出总值超过港币60万的惊喜礼遇及独家优先体验。1月份率先同知名电商平台YOHO（「友和YOHO」）联乘，由即日至2月21日，中银香港客户只需做指定任务，即可获得最多13次抽奖机会，赢取「Switch 2」游戏主机。

　　另外为咗庆祝今次合作，喺2月1日前只需追踪「TrendyTogether22」Instagram账号同时赞好「机不可失」截图游戏帖文并挑战「机不可失」截图游戏。然后将挑战成功嘅截图私讯俾「TrendyTogether22」账号。回复成功挑战嘅第1、50、100、150位合资格参加者可以获得港币500元友和YOHO电子礼券！得奖者会喺2月9日或之前透过Inbox收到通知。

热赏22网址：https://www.bochk.com/dam/more/trendytoo/treatday22_tc.html

理财TrendyToo Instagram：https://www.instagram.com/trendytogether22/

