七仙羽 - 属虎三合太岁 运势平稳人缘好 | 七仙语

七仙羽
1小時前
生活 专栏
　　属虎的朋友，在2026运势整体平稳，虽然在2026年有凶星指背、地煞、白虎、飞廉、天雄，没有吉星，但马年和太岁三合，食正天运，所以整体运势平稳，特别是人缘，今年做销售行业会很吃香。

　　由于和太岁合，上半年变动大，但会变好，因为食正天运，可以阻挡小人的陷害。今年太岁三合，人缘运好，由于无吉星照耀，所以一切需靠自己非常勤奋努力，做任何事都要亲力亲为。

　　事业：

　　今年对做生意或自雇人士特别有利，机会多，财源广进。如果是打工仔，只能靠固定的收入，有机会加薪或花红，又可揾外快。

　　财运：

　　今年正财稳定，偏财普通，整体财运有70分或以上，适合自己创业或做生意，由于无吉星助力，事事亲力亲为，有些辛苦。　　

　　感情：

　　感情方面平稳，单身者遇到伴侣的机会不高，犯白虎，不利感情，加上有指背，易有争吵。桃花运可留意农历六月、十二月，必须把握机会。要小心「白虎」、「指背」等凶星，保持低调，谨言慎行。有伴侣者关系会稳定，单身者脱单机会不大，需等到2027年，才有利感情运。

　　健康：

　　今年整体健康平稳，只是情绪心情有些影响。今年犯五鬼凶星，易有恶梦、担忧、多疑等精神困扰问题出现，易扭伤，要小心出行。亦容易出现小病小痛，平时多晒太阳，保持乐观开朗的心情。

　　化解建议：

　　今年犯的凶星比较多，也可以在午时多去沙滩行下，并保持正念思考。人缘虽好，但身边也有人搞小圈子搞是非，只要不参与其中就没事。

七仙羽

七仙羽 - 属牛桃花旺 不宜冒险转行 | 七仙语
　　属牛的朋友在2026丙午马年会「害太岁」，运势上半年起伏，易招惹是非小人、烂桃花、工作受阻，但有「紫微」、「龙德」吉星贵人相助，麻烦可以化解，整体上事业财运可以平安过渡。 　　整体运势：由于害太岁，上半年变动大，有「害」则被人陷害，适宜喜事冲喜，不宜重大决策，以不变应万变，减少风波，低调、努力进修、修行。以平常心面对挑战，不宜冒险转行转工，要稳步前行，下半年各方面的名利机会大增。
2026-01-23 02:00 HKT
七仙语