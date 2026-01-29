Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冯程淑仪 - 点止展览咁简单 | WestK 留声机

WestK 留声机
WestK 留声机
冯程淑仪
3小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　殿宇装潢、衣冠纹饰、瓷器图案，都包含着中国传统纹样，透过现代科技却能够将中国传统文化以全新面貌向观众呈现。我说的是由香港故宫文化博物馆（博物馆）举办的「『纹』以载道－－故宫博物院沉浸式数字体验展」。这个甚受年轻观众欢迎的展览刚获星岛新闻集团颁发「崭新Digital Art大奖」，是对团队的莫大鼓励。

　　在1月中旬举行的颁奖礼上，博物馆馆长吴志华提到文化艺术工作的KPI不应限于量化指标。事实上，文化艺术带来的裨益既有形亦无形－－文化能推动国与国之间的交流合作和互相理解，亦能塑造城市氛围和人民的气质素养，是一个城市软实力的最佳示范，但无形价值往往因难以量化而被忽略。

　　博物馆展览要做到既有口碑亦有经济效益亦非不可能，博物馆现正举行的特别展览「古埃及文明大展－－埃及博物馆珍藏」，正好为达至推动文化交流和创造经济效益双目标提供了生动案例。展览自去年11月20日开幕以来，短短两个月已吸引近19万参观人次，在文创商品开发和销售方面亦取得突破，为博物馆带来可观的收入。

　　乘着展览的热潮，博物馆团队将文化体验伸延至本地社区以至于大湾区的内地城市，除了去年11月在佛山启动的「法老与埃及猫的岭南之旅」外，我们刚于线上线下推出一系列创意宣传影片及活动。其中3集创意短片《法老的港式生活》，由商台DJ黄正宜（阿正）充当向导，带领穿越时空来到香港的「法老」坐上开篷巴士游走香港多个着名景点。

　　在博物馆开业不久的星巴克概念店，以及四楼璟珑轩中餐厅，亦投入这股古埃及热潮，推出古埃及主题美食。星巴克店售卖「香港故宫文化博物馆古埃及系列」，包括咖啡杯套装、行李牌、证件套等精美商品。博物馆更获邀参与今天于会展开幕的「香港宠物节2026」，将一只2.5米高的巨型「法老猫」装置带到现场，透过创新方式连结社区。博物馆亦将推出新一批文创商品，并于3月份推出「法老猫X九巴仔」的创意活动。

　　上述种种充满创意的宣传手法和活动正好展示了「文化+文创+旅游」的无限可能，只要我们解放思想，敢于尝试，在文化艺术的领域上推陈出新，不仅能活泼生动地推广传统文化，更可以为香港打造兼具深度与温度的艺文风景，提升城市的文化品牌，为各行各业带来效益。

冯程淑仪

最Hit
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
影视圈
9小時前
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
12小時前
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
生活百科
15小時前
疯抢iPhone 4S︱「古董」卖¥55销量逾10万部 翻Hit因……
疯抢iPhone 4S︱「古董」卖¥55销量逾10万部 翻Hit因……
即时中国
7小時前
37岁「亿万阔太」女星秘密产子 游泰国全素颜白到发光如18岁 亲自入店舖做一事毫无架子
37岁「亿万阔太」女星秘密产子 游泰国全素颜白到发光如18岁 亲自入店舖做一事毫无架子
影视圈
12小時前
周润发惨被呼喝「你系咪卢海鹏？」  发哥即时惊人反应曝光  一招潇洒挡架化解尴尬
周润发惨被呼喝「你系咪卢海鹏？」  发哥即时惊人反应曝光  一招潇洒挡架化解尴尬
影视圈
11小時前
李国铭上周六于Al Ain马场策骑Balsaam赢马开斋。
马场浮世绘│李国铭赢马开斋
马圈快讯
11小時前
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
00:41
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
突发
2026-01-27 21:59 HKT
长者社企面包店荃湾开张！每日新鲜出炉蛋挞/菠萝包 全场8折优惠+必试$55越式法包配咖啡
长者社企面包店荃湾开张！每日新鲜出炉蛋挞/菠萝包 全场8折优惠+必试$55越式法包配咖啡
饮食
10小時前
更多文章
西九管理局行政总裁冯程淑仪、副行政总裁何玨珊、香港故宫文化博物馆馆长吴志华早前到佛山出席宣传活动「法老与埃及猫的岭南之旅」。
冯程淑仪 - 佛山寻猫记 | WestK 留声机
　　和煦的阳光洒落在岭南青砖建筑，也照拂7只可爱的「埃及猫」装置。这群以香港故宫文化博物馆「古埃及文明大展－－埃及博物馆珍藏」展品为灵感创作的猫咪，现正栖身于佛山岭南新天地的巷角廊前，吸引不少市民和游客驻足寻猫、拍照打卡。 　　12月中旬我和香港故宫文化博物馆馆长吴志华到佛山岭南新天地出席媒体活动，宣传古埃及文明大展。今次与岭南新天地合作推出的「法老与埃及猫的岭南之旅」，是香港故宫文化博物馆
2026-01-02 02:00 HKT
WestK 留声机