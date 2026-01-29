冯程淑仪 - 点止展览咁简单 | WestK 留声机

殿宇装潢、衣冠纹饰、瓷器图案，都包含着中国传统纹样，透过现代科技却能够将中国传统文化以全新面貌向观众呈现。我说的是由香港故宫文化博物馆（博物馆）举办的「『纹』以载道－－故宫博物院沉浸式数字体验展」。这个甚受年轻观众欢迎的展览刚获星岛新闻集团颁发「崭新Digital Art大奖」，是对团队的莫大鼓励。



在1月中旬举行的颁奖礼上，博物馆馆长吴志华提到文化艺术工作的KPI不应限于量化指标。事实上，文化艺术带来的裨益既有形亦无形－－文化能推动国与国之间的交流合作和互相理解，亦能塑造城市氛围和人民的气质素养，是一个城市软实力的最佳示范，但无形价值往往因难以量化而被忽略。



博物馆展览要做到既有口碑亦有经济效益亦非不可能，博物馆现正举行的特别展览「古埃及文明大展－－埃及博物馆珍藏」，正好为达至推动文化交流和创造经济效益双目标提供了生动案例。展览自去年11月20日开幕以来，短短两个月已吸引近19万参观人次，在文创商品开发和销售方面亦取得突破，为博物馆带来可观的收入。



乘着展览的热潮，博物馆团队将文化体验伸延至本地社区以至于大湾区的内地城市，除了去年11月在佛山启动的「法老与埃及猫的岭南之旅」外，我们刚于线上线下推出一系列创意宣传影片及活动。其中3集创意短片《法老的港式生活》，由商台DJ黄正宜（阿正）充当向导，带领穿越时空来到香港的「法老」坐上开篷巴士游走香港多个着名景点。



在博物馆开业不久的星巴克概念店，以及四楼璟珑轩中餐厅，亦投入这股古埃及热潮，推出古埃及主题美食。星巴克店售卖「香港故宫文化博物馆古埃及系列」，包括咖啡杯套装、行李牌、证件套等精美商品。博物馆更获邀参与今天于会展开幕的「香港宠物节2026」，将一只2.5米高的巨型「法老猫」装置带到现场，透过创新方式连结社区。博物馆亦将推出新一批文创商品，并于3月份推出「法老猫X九巴仔」的创意活动。



上述种种充满创意的宣传手法和活动正好展示了「文化+文创+旅游」的无限可能，只要我们解放思想，敢于尝试，在文化艺术的领域上推陈出新，不仅能活泼生动地推广传统文化，更可以为香港打造兼具深度与温度的艺文风景，提升城市的文化品牌，为各行各业带来效益。



冯程淑仪