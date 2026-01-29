林静 - 寻找白兰小姐 | 红棉树下

上周忽然冷风吹到，我裹着外套走进铜锣湾大型商场，却像瞬间穿越到旧上海的舞厅。那是Ritz Collective丽池艺群的《寻找白兰小姐》，短短一小时的沉浸式演出，把40年代的灯红酒绿、微凉疏离与隐隐温情，尽情散发。



故事从一个上海小姑娘南下香港，投靠北角亲友开始。她机缘巧合参加丽池歌舞厅的第一届香港小姐选举，戴上后冠，从此踏入歌影坛，成为白兰小姐－－那位光芒四射却忽然消失的女影星。70年后，Ritz Collective用剧场与怀旧乐队，轻轻揭开她后半生的谜团。



根据真实故事改编，3位歌手Julie May、Leanne Jackson、Soraya Chau轮番唱出《等著你回来》、《夜来香》、《玫瑰玫瑰我爱你》、《给我一个吻》……声音低回时像耳语，热烈时又像旧日笙歌，乐手即兴solo，把上海爵士的灵魂注入每一段叙事。



最巧合是那份氛围的契合。外头气温下降，反而更贴近故事里的微凉－－战乱的阴影、文化交融的魅力，以及华丽背后的无奈。她为何退出大银幕？是厌倦镁光灯，还是被时代悄然推走？演出不给明确答案，只用音乐和故事层层推进，让人边听边想。爵士乐迷会沉醉在那份即兴自由，剧场爱好者则被叙事的细腻打动，跟现场奉上的古越龙山陈酒汤力一样，喝完后余韵还在。



林静