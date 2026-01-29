KellyChu - 专业级藏卡保管库「Grade10 保管库」 「迷策略」助认证真伪 推高级藏卡保管服务 | Executive日记

近年全球掀起一股卡牌收藏热潮，其中高价值藏卡（如宠物小精灵、One Piece、游戏王及球星卡等）市场快速扩张，但赝品与诈骗事件同时激增。有见及此，亚洲首间上市嘅虚拟资产生态企业迷策略（MemeStrategy），近日宣布推出专为收藏家及卡商设计嘅高级藏卡保管服务－－「Grade10保管库」，为高价值藏卡提供前所未有嘅验证保障与资产管理方案。



全球藏卡市场在2024年规模达158亿美元，预计到2030年可达235亿美元。据《华尔街日报》引用Card Ladder嘅数据显示，宠物小精灵卡牌自2004年至今嘅价值累计飙升3821%，远超同期标普500指数483%嘅涨幅。藏卡已从兴趣爱好跃升为具投资价值嘅另类资产类别。



迷策略继2025年底成功收购知名藏卡品牌Grade10后，随即设立「Grade10保管库」，并与国际顶尖艺术品运输与保管机构Crown Fine合作。所有经Grade10核实嘅藏卡，均存放在Crown Fine Art保管中心，以解决现时藏卡市场面临嘅三大痛点：实体资产安全、真伪验证不便与缺乏数字管理。



「Grade10保管库」配备恒温控湿、防火防盗及24小时监控系统，大幅降低实体损失风险；每张入库藏卡均由专业团队进行真伪鉴定、编目及高解析度摄影纪录，建立不可篡改嘅数字档案，相当于为藏卡颁发「身份证明」，助提升藏卡于拍卖行与交易平台嘅流通效率与认受性。



计划将提供全方位专属支援服务，确保藏家入库流程顺畅无忧。为确保服务品质与行业影响力，「Grade10 保管库」在推出初期采用「邀请制」，仅限获选合作伙伴及收藏家使用。



KellyChu