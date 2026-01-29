Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 专业级藏卡保管库「Grade10 保管库」 「迷策略」助认证真伪 推高级藏卡保管服务 | Executive日记

Executive日记
Executive日记
KellyChu
3小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

近年全球掀起一股卡牌收藏热潮，其中高价值藏卡（如宠物小精灵、One Piece、游戏王及球星卡等）市场快速扩张，但赝品与诈骗事件同时激增。有见及此，亚洲首间上市嘅虚拟资产生态企业迷策略（MemeStrategy），近日宣布推出专为收藏家及卡商设计嘅高级藏卡保管服务－－「Grade10保管库」，为高价值藏卡提供前所未有嘅验证保障与资产管理方案。

　　全球藏卡市场在2024年规模达158亿美元，预计到2030年可达235亿美元。据《华尔街日报》引用Card Ladder嘅数据显示，宠物小精灵卡牌自2004年至今嘅价值累计飙升3821%，远超同期标普500指数483%嘅涨幅。藏卡已从兴趣爱好跃升为具投资价值嘅另类资产类别。

　　迷策略继2025年底成功收购知名藏卡品牌Grade10后，随即设立「Grade10保管库」，并与国际顶尖艺术品运输与保管机构Crown Fine合作。所有经Grade10核实嘅藏卡，均存放在Crown Fine Art保管中心，以解决现时藏卡市场面临嘅三大痛点：实体资产安全、真伪验证不便与缺乏数字管理。

　　「Grade10保管库」配备恒温控湿、防火防盗及24小时监控系统，大幅降低实体损失风险；每张入库藏卡均由专业团队进行真伪鉴定、编目及高解析度摄影纪录，建立不可篡改嘅数字档案，相当于为藏卡颁发「身份证明」，助提升藏卡于拍卖行与交易平台嘅流通效率与认受性。

　　计划将提供全方位专属支援服务，确保藏家入库流程顺畅无忧。为确保服务品质与行业影响力，「Grade10 保管库」在推出初期采用「邀请制」，仅限获选合作伙伴及收藏家使用。

KellyChu

最Hit
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
影视圈
9小時前
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
12小時前
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
生活百科
15小時前
疯抢iPhone 4S︱「古董」卖¥55销量逾10万部 翻Hit因……
疯抢iPhone 4S︱「古董」卖¥55销量逾10万部 翻Hit因……
即时中国
7小時前
37岁「亿万阔太」女星秘密产子 游泰国全素颜白到发光如18岁 亲自入店舖做一事毫无架子
37岁「亿万阔太」女星秘密产子 游泰国全素颜白到发光如18岁 亲自入店舖做一事毫无架子
影视圈
12小時前
周润发惨被呼喝「你系咪卢海鹏？」  发哥即时惊人反应曝光  一招潇洒挡架化解尴尬
周润发惨被呼喝「你系咪卢海鹏？」  发哥即时惊人反应曝光  一招潇洒挡架化解尴尬
影视圈
11小時前
李国铭上周六于Al Ain马场策骑Balsaam赢马开斋。
马场浮世绘│李国铭赢马开斋
马圈快讯
11小時前
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
00:41
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
突发
2026-01-27 21:59 HKT
长者社企面包店荃湾开张！每日新鲜出炉蛋挞/菠萝包 全场8折优惠+必试$55越式法包配咖啡
长者社企面包店荃湾开张！每日新鲜出炉蛋挞/菠萝包 全场8折优惠+必试$55越式法包配咖啡
饮食
10小時前
更多文章
寿星们真系好可爱。
KellyChu - 水獭夫妇「时分」十岁生日 海洋公园冰蛋糕sweet入心 | Executive日记
　　海洋公园除咗大熊猫仲有好多可爱小动物，例如上星期六生日嘅亚洲小爪水獭夫妇「时」同「分」，为咗庆祝牠们10岁「大寿」，护理员更特别准备咗冰蛋糕同应援牌，见呢对模范夫妇食得津津有味，Kelly心都融化了，希望「时」同「分」继续身体健康，幸福快乐。 　　海洋公园介绍，「时」同「分」呢对亚洲小爪水獭夫妇，曾经诞下三胎，孕育咗好多可爱嘅小水獭，「时」系个超爱妻嘅好男人，老婆想食鱼佢都会让畀佢，连仔
3小時前
Executive日记