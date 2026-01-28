李居明 - 赤马红羊子午相冲 人人健康最重要 | 李居明大师会客室

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李居明 - 赤马红羊子午相冲 人人健康最重要

李居明
3小時前
　　马年离我们越来越近，丙午年最大特色是「子午相冲」，是南北两股气场的大冲，比去年的巳亥相冲更险。应于人事身体健康，人人都「水火相冲」，难以「既济」。「火」为心脏、血液及头部疾病，「水」为肾、膀胱及子宫之疾。所以，在2026年大家先不要担忧世界大事，先理会身体大事，先搞定自己和家人的身体，这个就最重要了。我建议大家在西历二月四日立春后，务必安排一次详尽的身体检查。不要吝啬验血、验尿的费用，花几千元买一份安心，只要报告无大碍，这一年你就已经赢了。

　　今年犯太岁的四大生肖为：鼠、马、兔、牛。犯太岁者今年第一要务是关注家中老人家的健康。大除夕要上头炷香，年初八摄太岁，佩戴斑彩「大太岁牌」，有四个如意头及一字金轮梵文可化一切煞，最具效应。

　　家居风水方面，由于水火相冲，马年小心火险或水管爆裂、水浸等意外，最需要「辰土」与「丑土」来散热调和，为此推荐马年年运吉祥物「龙马精神」的金色鳌龙，具「水火既济」之功。凶星方面，正南位为五黄煞，摆放金色「鹿王镇」或挂六铜钱化解；西北位为二黑病符位，摆放金色「葫芦霸」或挂八铜钱化泄。正西方犯三碧是非星，易招小人是非或官非、贼星及被骗，放置红色「风火轮」。今年「招财三个东」，即东南（九紫）、正东（八白）和东北（四绿），家家户户宜找出三大财位加以催旺。

　　一年一度为广大粉丝写「吉祥梵文种子字挥春」，本周五（1月30日）及周六（1月31日）举行，一连两日的中午12时半至晚上6时，欢迎莅临铜锣湾金朝阳中心9楼，我将根据你及家人的八字，亲笔在你面前书写，加持家宅，平安过马年！

　　香港著名风水术数名师。近年因承租新光戏院及撰写兼制作新派粤剧为人注目。八年间已上演了三十多套原创作品。过去两年开始拍摄玄学纪录片。
