叶澍堃 - 男女厨神 精心炮制的家常便饭 | 叶Sir食经

叶Sir食经
叶澍堃
2小時前
　　最近食了顿隐世男女厨神携手炮制的家常便饭，饭局设在男厨神的海边豪宅，他一早为我们到湾仔街市买海中虾、第一刀猪肉、15斤重的马友鱼和青菜，其他食材还有他家中珍藏多年的日本吉品鲍鱼、海虎翅和花胶。山顶女厨神为我们用老鸡、火腿和排骨头炆17头旧水吉品，酒神Chris则为我们带来多瓶法国佳酿，包括1975年Dom Perignom Oenotheque香槟、1995年Henri Jayer的Echezeaux牙刷苏红酒、1986年双瓶装Mouton木桐及2006年康帝的La Tache邋遢猪红酒，白酒是2011年Domaine Francois Raveneau的Chablis。

　　餐前先饮杯50岁的Dom香槟，金黄色的老酒比「文华厅」「借尿遁」香槟好饮得多，晚饭第一道菜是煎炸海中虾，虾脚炸得香脆，虾肉鲜甜无比，跟布根地Chablis白酒是神仙配搭。另一款海鲜是15斤重马友鱼的鱼腩，这是整条鱼最肥美部位，一鱼两食分别是香煎及用冬菜蒸，蒸马友嫩滑鲜甜，煎马友皮脆肉香，各自精彩，饮杯Chablis白酒，其乐无穷。跟着食女厨神精心炮制的日本吉品，鲍鱼炆得汁香味浓，溏心口感一流，一食倾心，日本311前的旧水鲍鱼味力果然没法挡！男厨神做的鲍鱼同样精彩，25头吉品配的是花胶、生菜和热腾腾的白饭，鲍汁充满胶质，香浓黏口，食完不用搽润唇膏，配1986年Mouton 100分红酒甚佳，一夜之间有幸同时品尝男女厨神炮制的干鲍，幸福感觉满溢！

　　跟着食咸鱼肉饼及煎曹白咸鱼，这是男厨神最近在湾仔街市搜购回来的本地生晒咸鱼，是有钱也难买到的佳品，味道比孟加拉罗拔仔的优胜得多！咸鱼肉饼用第一刀猪肉跟咸鱼蓉一起剁碎，煎得香脆惹味，佐饭一流，更精彩是那块煎曹白咸鱼，咸香迷人，配Henri Jayer 1995年牙刷苏红酒是神来之笔，咸鱼跟红酒味道合拍得天衣无缝，擦出美味火花，酒香跟咸香在口中久久不散，美味至今难忘，法国酒神如果泉下得知我们用他的贵价红酒来配咸鱼，不知有何感想！最后一道菜是菜心炒牛肉，看似普通，其实要做得好一点不易，本地牛脊肉没有用发粉蚝油调味，肉味香浓，菜心爽甜，席上美眉大赞是她一生食过最美味的菜心炒牛肉。

叶澍堃

