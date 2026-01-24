林静 - 物语如诗 | 红棉树下
到西九M+看赵无极展览，发现其他展览也很精彩。「物件．空间．互动」展出过去七十年来在亚洲制造及受其影响的500多件家具、建筑、平面艺术等设计作品，就像是走进一部立体的亚洲当代设计史，有些作品是历久常新，有些会勾起儿时回忆。
其中有三张椅子让人百看不厌。
日本设计师柳宗理的「蝴蝶凳」两片优雅的合板翼面相依，以精准的压力相扣，轻盈得仿佛随时会振翅。它不仅是座椅，更是空间的诗句－－当光影划过其温润的木纹，整个角落都随之起舞。当年推出时在国际间受到瞩目，在1957年获得米兰三年展金奖，同时还被纽约MoMA美术馆列为永久收藏品。
剑持勇的「籐丸椅子」则带着手的温度。籐条在匠人指间弯成饱满的圆，上放圆形红色坐垫，如母亲怀抱。籐会呼吸，会随着岁月变色，让我想起深水埗老店里那些被抚摩得发亮的工具－－最好的互动，是让物件在生活里长出独属于你的模样。
「竹篮椅」是艺术家野口勇与剑持勇的合作的设计。竹篾交织成光的容器，我想像坐下去会被温柔笼罩。这件作品模糊了东西界线，亦消融实用与艺术的隔阂。
这个展览犹如一个窗口，让我们从设计及建筑中窥见与生活的息息相关。
林静
