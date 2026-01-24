谭纪豪 - 迟来的祝福 | 无名指

前几天我竟在邮箱里收到圣诞卡！从美国寄来的信件，没有超重也付足邮费，信封上的邮戳清楚印着2025年12月16日，足足花了5个星期才寄到，连「第12夜」都已过了两周。除非圣诞卡会说话，否则我不会知道它漂洋过海时经历了些甚么。



这「迟来的祝福」让我想起木心一首诗，「从前的日色变得慢，车、马、邮件都慢，一生只够爱一个人。」电子通讯不发达的上世纪，过圣诞要留意「截邮时间」，过了这期限才寄出的信件和包裹，未必能在节日前寄到亲友手中。



邮局告诉你甚么时候截邮，等于提醒你趁过节对在乎的人表达心意，一张卡片一份小礼物都是心思。后来电子通讯取代了邮件，社交媒体淘汰了贺卡；以前，同样的祝福语给10个人，就要在卡片上写10遍，如今在手机按个「群发」键就了事，再后来，连写一遍都懒，发个贴纸就算。通讯越方便，人反而越冷漠。



有趣的是，我收到的这张圣诞卡，里面写有简短祝福，还夹着一封「群发」的信件，双面打印了过千字的内容，报告家中各人近况和一些感想，老套又真摰，足够令我这个几年没留过半句讯息给他的朋友汗颜。



这种半「私讯」半「群发」的方法，是新的贺卡模式吗？我不知道，但哪怕在上世纪我也不是会写贺卡的人，相比之下我更喜欢写信。想当年在外国留学，和香港的女朋友通信，一句话最快也要几个星期才收到回复；后来她和旧男友旧情复炽，我也是一个月后才知道⋯⋯也好，慢一些，好像没那么痛。



资深唱片人兼乐迷

谭纪豪