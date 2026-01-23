李飞帆 - 金象牌推超萌毛公仔挂饰 及WhatsApp贴图 齐贺年 | 企业热话
适逢马年新春将至，金象牌推出「年年得米、『饭饭』都掂」活动，融合超萌毛公仔挂饰、实用「得米桶」及WhatsApp贴图三大惊喜，全部都围绕住「得米」同「掂」，让买米变成一件又潮又充满乐趣及意头的节日活动，点燃全城新年气氛！
圆碌碌的超萌米饭造型挂饰圆润可爱，头顶更随机挂有「年年得米」、 「『饭饭』都掂」挥春、福气满载，当摆设或手袋挂饰；而WhatsApp贴图系列则以米粒及米饭公仔为灵感，创作10款充满活力的新年祝福贴图，不仅可爱生动，更可让你向亲朋好友送上传递新年祝福！
