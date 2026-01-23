李飞帆 - Buffalo牛头牌 厨具家电开仓大激减 | 企业热话

Buffalo牛头牌举行厨具家电开仓大激减，由即日起至2月15日全场货品2折起！



场内提供超过40款限日限售产品以开仓价发售，总数多达2,500件。推介产品包括不锈钢及易洁厨具、小家电、保温杯、清洁用品以至浴室用品只需$10起；此外还有全新推出的牛头牌不锈纲2合1开箱剪刀，开仓价亦只需$39，一物两用，开箱必备，限量发售。是时候入手全新厨具迎新年！



营业时间：上午10时至晚上7时30分



地址：观塘伟业街221号美德工业中心地铺（观塘站B3出口）



查询：2389 6155