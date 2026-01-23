麦华章 - 拉丁美洲国民美食 | 玫瑰人生

最近一趟南美洲之旅，我们游走了巴西、乌拉圭、阿根廷及智利这4个国家，在游览风景名胜之余，我们不忘搜寻可体验当地风味的美食。于阿根廷、智利及乌拉圭，我们喜尝了一款这3个西班牙语系拉美国家奉为国民美食的馅饼Empanada，此当地寻常美食既美味好吃，又价钱相宜兼随处可吃到，我们尤为喜爱，差不多成了我们每餐不可或缺的头盘开胃菜。



Empanada外观（见图）有点似我们港式角仔，通常体形较大，形状多为半月形。外层饼皮用面粉搓成，但也可用玉米粉。至于馅料，最常见是经典的Pino馅料，用碎牛肉、切成碎粒的洋葱，加调味料混拌后煎香，跟着加入芝士、橄榄及烚鸡蛋，然后用饼皮包裹着馅料按成半月形或饺子状，边缘则掐按成花边，最后放入焗炉烤烘或放入油镬油炸而成。馅料种类繁多，随着不同地区而有差异，包括用鸡肉、猪肉、玉米、海鲜等。这小吃甚得拉美人民喜爱，不但是派对及野餐的常备食物，下至街头巷尾小摊贩有售，上至出现于很多餐厅甚至米芝莲级食府的菜单上，我们在阿根廷葡萄酒产区门多萨（Mendoza）一间米芝莲餐厅Soberana吃午餐时，便以角仔小吃为前菜。



吃惯港式角仔或饺子以皮薄馅靓为好吃标准的我们，吃Empanada时不期然以此口味去衡量，做得好的一般都皮薄酥脆，馅料鲜美且juicy。女友话，此行最好吃的角仔是于我们在Mendoza下榻精品酒店Lares de Chacras内的餐厅吃到，因那儿供应的角仔便有此水准。



我们因太喜爱这拉美国民美食了，在旅游智利最具艺术气息与历史风情的名城瓦尔帕莱索（Valparaiso）时，特去参加当地烹饪班，当中便教授如何烹制Empanada，整个过程丰盛多彩，很值得与大家分享，惜篇幅有限，只能下回再续了！



麦华章